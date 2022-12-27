睽違745天，總統蔡英文終於舉行了一場「准許」媒體提問的記者會。從現場「一片祥和」的氣氛來觀察，這場歷時90分鐘的記者會，蔡英文或許是安全過關了；但是從她實問虛答、避重就輕的回答內容來看，這場記者會與人民溝通的效果極低。

記者會前半場集中在兵役延長的相關決策，後半場則是號稱讓記者問到飽的時事題，其間或有較為敏感的問題，但全被蔡英文以5招「化骨綿掌」一一化解。

第1招：「會再開記者會報告」，所以27日的記者會就不說了。包括內閣會不會改組、何時改組，國安局長陳明通要不要下台，都屬於以後再說的範疇。

第2招：「還要再開會討論」，所以27日的記者會還沒有答案。例如超徵稅收要不要還稅於民、有沒有考慮發振興券、2023年經濟情勢好不好等問題，蔡英文一律回應「等召開國安高層經濟會議後再說。」

第3招：以他人意見代替蔡英文自己的看法。例如記者問到，是不是還認為林智堅的論文沒有抄襲？蔡英文說，因為相關訴願已在進行了，所以「就讓訴願的結果告訴大家答案吧！」林智堅於9月5日就台大論文案向教育部提出訴願，依《訴願法》第85條第1項規定，訴願之決定，自收受訴願書之次日起，應於3個月內決定，必要時可延長最多2個月。本案已超過3個月，未見教育部做出決策。

有關台積電赴美投資是否造成去台化問題，蔡英文回應指出，「台積電總裁魏哲家說『門都沒有』！宏碁創辦人施振榮說『台積電海外設廠是國力延伸』」。

林智堅的論文訴願案和魏哲家、施振榮的觀點，大家都有看到新聞報導，不必蔡英文轉述，記者要問的是蔡英文「本人」的看法，但顯然她逃避了。

第4招也是蔡英文最擅長的「文字堆砌法」，回應時使用一堆空虛、不知所云的話語，完全沒有回答問題的重點，很像網路流行的「廢話生成器」產生的結果。

例如記者問，國人非常關心近來柬埔寨、青埔寨和台南88槍等治安問題，總統的「社會安全網」是不是破掉了、要怎麼補網？蔡英文的回應是，政府對相關事件要有強力作為、有效處理擾亂社會秩序的人。如此不著邊際的空泛答案，應該可以適用所有類型的問題，而且一直用到22世紀都沒有問題。

第5招：直接跳過法。忽略記者的提問，沒有回答就沒有漏氣。例如記者問兵役延長案是不是要在立法院由查照案改為審查案、讓在野黨一起背鍋？這題形同遭到刪除，她連答都沒答。

2年多不見，蔡英文「呃、呃、呃」的習慣不改，每2至5個字呃一次，令人備感親切；不過，讀稿機倒是有很大的改進，不那麼明顯，讓人以為蔡英文終於擺脫了，然而順著她固定的眼神看過去，才發現讀稿機變小又透明、依舊在燈火闌珊處，不見不散。

（作者為作家）