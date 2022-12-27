九合一選舉民進黨大敗，蔡英文是最大輸家，志在2024總統大位的賴清德展開黨主席競選活動，全國走透透與基層黨員對話，4場座談炮火猛烈，加上兩個在野黨即將啟動選戰模式，必對蔡英文與民進黨展開凌厲攻勢。賴清德口頭宣示「尊蔡」、「延續蔡英文兩岸路線」，在與黨員座談時卻提出「和平保台」，與蔡英文「抗中保台」不同調，實質上等於揚棄蔡英文路線。顯然，2024年蔡英文將受到黨內外兩輪拷問。

能否助民進黨贏得2024

不過，選舉結果由選民集體意志決定，選戰中任何一方對總統與執政團隊的攻訐能否奏效，還要看多數選民認同與否，畢竟台灣有一群既可投綠、也願意投藍的中間選民，選戰勝負由他們決定。蔡英文過去6年多民意支持度並不差，即使九合一敗選，聲望重挫，也沒有如馬英九般在第二任期九合一敗選後就徹底跛腳，仍有機會挽救淪為「失敗總統」的命運。

原因有二：第一，她仍牢牢掌握政權，明年立法院新會期之前是否撤換行政院長蘇貞昌，已成為她控制黨內派系的權力槓桿，大權在握，黨內無不唯唯諾諾，即使賴清德也要顧慮幾分。第二，民進黨的政治文化，對內勇於鬥爭、對外團結合作，民進黨初選揭曉後，「尊蔡」會成為黨內共識，選戰進入政黨廝殺階段，蔡英文在黨內會受到保護。總統的歷史定位由民意決定，卸任後的大選具有指標意義，蔡英文能否助力民進黨贏得2024大選，對她的歷史地位尤其重要。

台灣選民的投票行為很難預測，往往受到社會情緒的影響，長期以來兩岸問題是勒索社會情緒最簡便的工具，民進黨屢試不爽。但台灣經過民進黨6年多的全面執政、全面威權清洗後，兩岸關係急遽惡化，裴洛西訪台後大陸戰略東擴，以「圍台軍演」壓縮台灣防衛空間，蔡政府卻束手無策。台海緊張，美中努力管控風險，兩國關係趨向和緩，美國卻反過來要求台灣強化自我防衛能力，蔡政府只得增加國防預算，延長兵役役期。這一切選民了然於胸，也是九合一民進黨敗選重要原因之一。

兩岸實力此消彼漲，兩岸關係操之在美、中兩強權，台灣只能被動因應，2024大選民進黨抗中牌未必能出手，出手也未必有效。民進黨真正的破口在經濟，包括景氣衰退、物價上漲與貧富差距等問題。過去3年台灣經濟一片榮景，政府連年稅收超徵，國庫豐裕，但同時間所得差距惡化，今年前10個月實質經常性薪資4萬1346元，年減0.13%，生活有關物價暴漲，今年外食支出成長6%，日用品平均漲幅超過5%，社會底層生活更困難，富裕階層卻極盡豪奢，庶民相對剝奪感提高，對執政黨選情絕對不利。

搶救歷史地位先救經濟

今年第3季後段經濟急遽惡化，主計總處預估明年成長率2.75%，為7年來最低。經濟不振主要原因在出口銳減，9月出口開始逆轉，11月出口年減13.1%，外銷接單下滑30.8%。出口不振造成企業投資縮手與庫存增加，進一步拖累成長力道。以生產「捷安特」聞名的巨大機械以「市場需求雪崩」為理由宣布延票，只是一葉知秋，包括鴻海等電子5哥都有嚴重的庫存問題，美國基準利率明年將升至5%以上，大企業壓力沉重。

更大的難題在物價上漲，對薪水階級與中低收入族群生活造成的壓力與民怨，有立法委員提案要求政府普發現金1萬元，也有人主張發2萬元，普發現金或許能討選民歡心於一時，但蔡政府已編列前瞻基礎建設、新式戰機採購、防疫振興與海空戰力提升計畫等4項特別預算，資金需求2.16兆元，任內累計超徵稅收1.3兆元，換言之，蔡政府還要向子孫借債8600億元。何況據美國經驗，發現金會助長通膨，對經濟更糟，蔡英文需三思。

蔡英文搶救歷史地位最該做的是救經濟，台灣經濟面臨兩重危機，一是全球需求不振，這是外部問題，台灣無能為力，政府只能隨機應變；另一危機是地緣政治風險，處理好這個問題，讓企業安心經營，人民安居樂業才是正道。