寒冷冬夜，武漢街頭為何出現獨身老人？人潮洶湧，耄耋老人又為何獨闖「羊」群？這是人性的缺失，還是道德的淪喪？

你聽，他在寒風中，大鬍子一抖一抖，還在輕輕念叨著什麼……

Merry Christmas！

Merry Christmas！

Merry Christmas！

再定睛一看——一身紅衣、白色大鬍子？這不聖誕老人嗎？！

01

上周，在Omicorn毒株強大的傳播力下，我和老媽雙雙「中招」。老媽於上周一倒下，我於上周六倒下，周圍也有不少同事同學發燒、咳嗽，共同彙集成了武漢「最溫暖」的一周。

上周，也是武漢解封以來，最安靜的一周。

小區停車位停得滿滿當當，無人「挪窩」；街上的喇叭聲少了，小店也關上了……，甚至比解封前還冷清。

12月16日的早高峰（上午8點半前後），可以看到，百度地圖顯示的實時路況「一路綠燈」，沒有紅色路段、沒有交通堵塞。

12月16日的早高峰百度地圖顯示的實時路況「一路綠燈」。（作者提供）

大部分人都留在家裡，與病毒做鬥爭。

我和老媽的症狀相似，都是陽的第一、二天反覆發燒，都燒到了39度以上，附帶全身酸痛無力。

●我「陽了」

由於很少發燒，我們家平時並不常囤退燒藥。幸好老媽有先見之明，跑了好多藥店買到了一瓶美林。

憑靠著這瓶甜甜的兒童退燒藥，我和老媽都成功地挺過了發燒的兩天，來到咳嗽、鼻塞的後續階段。

我和老媽咳得不多，雖然喉嚨也疼，但沒有很多人所說的「小刀劃喉嚨」感。

多喝熱水，時常吃點冰糖燉梨、鹽蒸橙子，能很大緩解喉嚨的不適感。

老媽手作冰糖燉梨！

這時可能還會有些許頭暈，多休息、多睡覺十分重要。

現在，老媽已度過兩周，我也成功度過一周有餘，狀態恢復得差不多。除了常感乏力、偶爾咳嗽外，沒有其他不良症狀。

02

和我們這群「陽康」一樣，過了一周，「中招」的武漢好像也痊癒了，又恢復了往常的熱鬧。

12月23日，令人煩躁的晚高峰令人遺憾地恢復了：如往常一般，該紅的地方繼續紅，不該紅的地方也得整個緩慢的黃。

晚高峰令人遺憾地恢復了。（作者提供）

而周末，正好遇上平安夜、聖誕節。

我和老媽是真怕復陽，這幾天還是盡量沒有出門（不過老媽要上班）。

但從已經開始享受節日的朋友們那裡，可以感受一下節日氛圍。

平安夜的江漢路，長這樣：

很好辨認，這應該是江漢路前進五路那一條小吃街。

看天色才傍晚，應該還不是街上人最多的時候（雖然我個人感覺這個密集度已經很恐怖了）。

大家也很自覺地都戴上了口罩，等待熱騰騰的小吃到手。

天色漸晚，人流如織。

不少人也當街摘下了厚厚的N95，直接邊走邊吃起來。就像疫情前一樣。

雖然我們不可能再次回到沒有新冠病毒的時光，但武漢這座如此有生命力的城市，會再次煥發出精神。

我們也會。（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：「一家兩岸」公眾號）