228時，美國駐台副領事葛超智，也就是拿達姆彈打書的那位，他叫林茂生、王添燈等弄了一份800多人署名，100多人簽名的英文請願書，透過葛上呈美國國務卿馬歇爾，請願書的結語有「直到台灣完全獨立為止」。但這話一直有著不同，或不願正常的解釋，其模糊或清楚，是看美國的需要而定。

甚至我國兩岸，大陸與台灣省，國、共與台獨，也對這句話有不同的，看美國各階段的態度所作的解釋。這也就是關係到228的定位，到底是純粹的「官逼民反」，要求政治改革；還是台灣人要獨立，先託管，再殖屬美國？這種馬虎仗，隨著中美政治角力鬥爭，不同時段也有不同的解釋與面貌，完全隨政治需要來查，來解釋，來對待「真相」。

就像80年代民進黨剛出現時，他們也是說要的是民主，政治改革，其訴求與當時他們卑微的，還不敢太大聲的，對228的定性一樣，說是屬「官逼民反」。

不，他們當時還不好說是「反」，他們說是「官逼民爭」，是寧靜的革命，不是搞暴力叛國，是要為中國好，不是要獨立建國。

那關鍵性的信，也解釋說是「直到要求全面的自治」，不是要求獨立。

當時台獨的這種策略性模糊，正與228的時序發展如出一轍，也就是先說只是要政治改革，最後圖窮匕現，痛打殺戮之後，要你投降、繳械、送回中國，由台灣人當家作主，美國人會來接管…。葛超智說的。

當年3月6日，蔣介石記：「對戰局，對台事，憂戚無已。」

當晚，美國駐華大使司徒雷登來見，聲稱接到美國駐台領事急電，表示台灣局勢嚴重，要求派飛機接其眷屬離台。蔣介石對此甚為反感，在日記中寫道：「美國人員浮躁輕薄，好為反動派利用，使中國增加困難與恥辱，悲痛之極。」

7日，「處委會」提出42條，要求解除武裝，重立政府，陳儀怒拒。「處委會」就向美領事要求台灣託管獨立，並號召台籍兵集結待命。

模糊就是一種「撒謊、欺騙或偷竊」，鄭南榕就是要講白了，不欺騙，他發傳單，這就不為還在裝是文明愛國的民進黨所接受，鄭就打人耳光，結果被朱高正反擊得頭破血流。但後來，民進黨到了遞「42條」的階段，不要再裝了，就是要搞獨立，鄭南榕就成了頭號烈士．

而把他逼自焚的元凶當權者，就是還在裝的李登輝。後來李權固，也不裝了，向日本人司馬遼太郎訴說了台灣人的悲哀，衷心表達了他對回歸祖國的願望。

但這裡有個重要的論點，葛超智說「美國出賣了台灣。」這是大錯，美國其實沒有出賣台灣，她一直在竊取台灣，她一貫是拿到的東西就不會交出。只是在二戰後決定的國際秩序，當時她無法就予改變，在權衡各種利害下，她還不能否定「開羅宣言」。而228是突發的暴亂，裡面主要的惡因就是日本的皇民化認同，而這與剛經過與日本惡戰的美國，對這件「起義」，也不是那麼樂見。美國甚至還認為，陳儀、蔣介石對日本人太寬容了，中國戰區統帥部參謀長兼美軍指揮官魏德邁將軍（Gen. Albert C. Wedemeyer），就在日本人遣送回國上，與陳儀的意見有間。魏德邁認為要全部遣返，陳儀與行政院長宋子文要求暫時留用28000人，認為把這些生產事業及技術人員遣返，會嚴重影響台灣經濟。

至於那說日本人有留下來30萬，後來繁衍到200萬，是今天台獨動亂之源的說法是不對的，並沒有這回事。

可是從國共內戰、韓戰、艦隊入台海、中美轉交、台灣關係法、八一七公報…，到今天美國否定與我國（大陸區）建交的三公報、軍隊重駐台灣省、官方關係恢復、台灣政策法、台積電正名為美積電…，這一切都說明了美國沒有出賣台灣這貨品（或許有點假網拍），現在更明確的在實行當年葛超智的構想。葛幾乎有台灣國父、教父的地位，他的「台企」幾乎都實現了，那怎麼會有美國「賣台」這回事呢？

諷刺的是，反而從1949年起就喊著「美國出賣台灣」，說台灣被美國拋棄，到今天又說怕會被拋棄的，倒是台灣人，尤其是那些仍說著自己是中國人的，其中當然有那「中國國民黨」，他們怕被出賣到求著一入美國門，就說：「美國，我們回來了。」

連打破瓷器的故宮，都可能要搬移到美國，「南院」之外，還會有個「美院」。那個要作蔣萬安市長就職典禮貴賓的外逸人犯陳水扁，不就說了他做總統是聽命美國軍政府，只有美國人可救洗其冤。在台灣的這一切一切，不都說明了，美國從未失掉台灣，中間或許打破了幾件瓷器，但這個「故土」，美國自跳島戰略，大炸翻土之後，就一直占有，一直在做葛超智的事，軟或硬，白臉黑臉，黑白講，一直就對「開羅宣言」撒謊，那所謂「被出賣的台灣」，不是最大的欺騙？

We lied, we cheated, we stole。

台灣就是詐騙王國？不太對，該是「王土」。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】