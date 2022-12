228時,美國駐台副領事葛超智,也就是拿達姆彈打書的那位,他叫林茂生、王添燈等弄了一份800多人署名,100多人簽名的英文請願書,透過葛上呈美國國務卿馬歇爾,請願書的結語有「直到台灣完全獨立為止」。但這話一直有著不同,或不願正常的解釋,其模糊或清楚,是看美國的需要而定。

甚至我國兩岸,大陸與台灣省,國、共與台獨,也對這句話有不同的,看美國各階段的態度所作的解釋。這也就是關係到228的定位,到底是純粹的「官逼民反」,要求政治改革;還是台灣人要獨立,先託管,再殖屬美國?這種馬虎仗,隨著中美政治角力鬥爭,不同時段也有不同的解釋與面貌,完全隨政治需要來查,來解釋,來對待「真相」。

就像80年代民進黨剛出現時,他們也是說要的是民主,政治改革,其訴求與當時他們卑微的,還不敢太大聲的,對228的定性一樣,說是屬「官逼民反」。

不,他們當時還不好說是「反」,他們說是「官逼民爭」,是寧靜的革命,不是搞暴力叛國,是要為中國好,不是要獨立建國。

那關鍵性的信,也解釋說是「直到要求全面的自治」,不是要求獨立。

當時台獨的這種策略性模糊,正與228的時序發展如出一轍,也就是先說只是要政治改革,最後圖窮匕現,痛打殺戮之後,要你投降、繳械、送回中國,由台灣人當家作主,美國人會來接管…。葛超智說的。

當年3月6日,蔣介石記:「對戰局,對台事,憂戚無已。」

當晚,美國駐華大使司徒雷登來見,聲稱接到美國駐台領事急電,表示台灣局勢嚴重,要求派飛機接其眷屬離台。蔣介石對此甚為反感,在日記中寫道:「美國人員浮躁輕薄,好為反動派利用,使中國增加困難與恥辱,悲痛之極。」

7日,「處委會」提出42條,要求解除武裝,重立政府,陳儀怒拒。「處委會」就向美領事要求台灣託管獨立,並號召台籍兵集結待命。

模糊就是一種「撒謊、欺騙或偷竊」,鄭南榕就是要講白了,不欺騙,他發傳單,這就不為還在裝是文明愛國的民進黨所接受,鄭就打人耳光,結果被朱高正反擊得頭破血流。但後來,民進黨到了遞「42條」的階段,不要再裝了,就是要搞獨立,鄭南榕就成了頭號烈士.

而把他逼自焚的元凶當權者,就是還在裝的李登輝。後來李權固,也不裝了,向日本人司馬遼太郎訴說了台灣人的悲哀,衷心表達了他對回歸祖國的願望。

但這裡有個重要的論點,葛超智說「美國出賣了台灣。」這是大錯,美國其實沒有出賣台灣,她一直在竊取台灣,她一貫是拿到的東西就不會交出。只是在二戰後決定的國際秩序,當時她無法就予改變,在權衡各種利害下,她還不能否定「開羅宣言」。而228是突發的暴亂,裡面主要的惡因就是日本的皇民化認同,而這與剛經過與日本惡戰的美國,對這件「起義」,也不是那麼樂見。美國甚至還認為,陳儀、蔣介石對日本人太寬容了,中國戰區統帥部參謀長兼美軍指揮官魏德邁將軍(Gen. Albert C. Wedemeyer),就在日本人遣送回國上,與陳儀的意見有間。魏德邁認為要全部遣返,陳儀與行政院長宋子文要求暫時留用28000人,認為把這些生產事業及技術人員遣返,會嚴重影響台灣經濟。

至於那說日本人有留下來30萬,後來繁衍到200萬,是今天台獨動亂之源的說法是不對的,並沒有這回事。

可是從國共內戰、韓戰、艦隊入台海、中美轉交、台灣關係法、八一七公報…,到今天美國否定與我國(大陸區)建交的三公報、軍隊重駐台灣省、官方關係恢復、台灣政策法、台積電正名為美積電…,這一切都說明了美國沒有出賣台灣這貨品(或許有點假網拍),現在更明確的在實行當年葛超智的構想。葛幾乎有台灣國父、教父的地位,他的「台企」幾乎都實現了,那怎麼會有美國「賣台」這回事呢?

諷刺的是,反而從1949年起就喊著「美國出賣台灣」,說台灣被美國拋棄,到今天又說怕會被拋棄的,倒是台灣人,尤其是那些仍說著自己是中國人的,其中當然有那「中國國民黨」,他們怕被出賣到求著一入美國門,就說:「美國,我們回來了。」

連打破瓷器的故宮,都可能要搬移到美國,「南院」之外,還會有個「美院」。那個要作蔣萬安市長就職典禮貴賓的外逸人犯陳水扁,不就說了他做總統是聽命美國軍政府,只有美國人可救洗其冤。在台灣的這一切一切,不都說明了,美國從未失掉台灣,中間或許打破了幾件瓷器,但這個「故土」,美國自跳島戰略,大炸翻土之後,就一直占有,一直在做葛超智的事,軟或硬,白臉黑臉,黑白講,一直就對「開羅宣言」撒謊,那所謂「被出賣的台灣」,不是最大的欺騙?

We lied, we cheated, we stole。

台灣就是詐騙王國?不太對,該是「王土」。

【未完待續,郭冠英專欄每周三刊出】