大陸27日宣布防疫政策解封，自2023年1月8日起確診者不再實行隔離措施，同時全面開放國境。大陸逐步邁入後疫情時代，啟動拚經濟模式。

大陸在2022年歷經疫情起伏、房債危機，以及俄烏戰爭引發的全球通膨和供應鏈動盪，導致本地經濟積弱不振。時至年末之際，大陸防疫政策出現重大調整，從嚴厲封控轉向與疫情共存，逐漸與國際社會接軌。雖然未來幾個月大陸疫情將快速蔓延，但依照各國防疫經驗，大陸疫情可望在數個月內獲得控制，2023年大陸經濟料將倒吃甘蔗，復甦可期。

新冠疫情爆發至今即將屆滿三年，這場疫情牽動全球政經格局，2022年又是形勢最嚴峻和複雜的一年。疫情爆發以來，大陸領導人堅持「清零」防疫政策，雖成功抵禦前幾波的病毒肆虐，守住民眾的健康和生命安全，但嚴厲的封控防疫措施卻讓經濟發展付出了巨大代價。

當Covid-19演化至Omicron變種病毒時，由於傳染速度更快，但症狀更輕微甚至無症狀，使得防堵病毒擴散更加困難，全球防疫政策因此大幅調整，各國紛紛改採與病毒共存，對外重開國境，對內恢復正常經濟和社會活動。向來防疫政策謹慎保守的東亞各國，也在2022年第三季相繼解封，唯獨大陸仍堅持「清零」防疫政策。

中共中央總書記習近平在中共二十大報告重申「堅持動態清零不動搖」的防疫方針，使得外界預估大陸放寬防疫政策的時間表不斷延後，甚至認為遲至2023年年末，同時對於大陸經濟明年重回正軌保持悲觀。

然而，二十大結束後，大陸內部反對防疫措施的聲浪高漲，在此氛圍下，大陸領導人於11月12日提出「進一步優化防控工作的二十條措施」，啟動鬆綁防疫的進程；12月7日再公布「新十條」防疫措施，大幅減少健康碼、集中隔離和核酸檢測的強制要求；12月27日又解除新冠肺炎的甲類傳染病預防、控制措施，正式邁向與疫情共存。

大陸是世界第二大經濟體，也是全球最重要製造基地，嚴厲的防疫政策動輒導致工廠停工、產業斷鏈，影響全球經濟正常運行，大陸鬆綁防疫政策並與國際接軌，將是全球經濟復甦的關鍵密碼。

大陸將在2023年1月8日起全面開放國門，意味著大陸防疫措施與全球接軌，以往防疫優先於經濟的方針將出現反轉，大陸也將啟動「拚經濟」模式。

但在拚經濟的同時，疫情的變化將是最大的變數。由於當前大陸主要的病毒株BF.7傳染力更凶猛、潛伏期更短，加上最新的病毒株BQ.1和XBB已傳入大陸，近期爆發大流行將難以避免，加上大陸疫苗施打率偏低和本土疫苗過時失效等因素，可能造成眾多民眾染疫病故的嚴重疫情。儘管防疫政策解封，但若是疫情爆發大流行，短期仍將阻礙經濟和社會的正常運作。

可以預見，大陸即將遭遇疫情快速惡化的巨大衝擊波，即從確診數激增的上升期到維持高位的高原期，這段陣痛期可能持續數個月甚至半年之久，才能邁入疫情平穩放緩的階段。這意味著大陸在未來半年內，在拚經濟的同時還必須處理重大公衛危機，兩者之間孰輕孰重，取決於疫情的嚴重程度。

值得關注的是，伴隨著防疫政策的鬆綁，大陸近期已密集推出一系列穩經濟措施，為疫情穩定之後的「拚經濟」打好基礎。其中對於房債問題，人行等部門於11月15日推出「十六條措施」，透過信貸投放、債券融資和股權融資「三箭齊發」，紓困房地產企業，讓房市出現止穩跡象。

在提振內需方面，大陸國務院在12月14日公布「擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）」，藉由擴大內需全面促進消費，填補2023年外部市場可能衰退對經濟帶來的衝擊。

克服與疫情共存的陣痛期，是各國從大疫步入常軌的必經之路，大陸如今邁開這一步，接下來數月雖將面臨許多公衛領域的挑戰，包括醫療資源和防疫物資的準備等，若能順利熬過這段陣痛期，以大陸依然雄厚的製造業基礎和龐大市場利基，當可扮演推動全球經濟復甦的火車頭角色。