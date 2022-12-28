相隔745天，總統蔡英文再度於總統府召開記者會說明兵役改革方案。自2024年起，屆齡役男的義務役期將恢復為1年期，訓練內容、薪資和服役方法也將隨之調整。

儘管蔡英文在記者會上明確強調，調整義務役男役期的決定沒有受到來自美方的壓力，且AIT稍晚也在臉書發文指出：「歡迎台灣針對徵兵制改革的宣布」，但台灣安全無法完全依賴美國、美國無法明確保證台灣安全是不爭的事實，蔡政府必須改革兵役制度背後的壓力，不全然與美方無關。

端看拜登從原本四度表態願意防衛台灣，再到11月14日G20峰會與習近平會面後，不願再正面提及防衛台灣與否的態度轉變，倘若台海之間真的發生「前所未見的攻擊」的情況，美國還願不願意援助台灣？如果美國願意援助台灣，那美國會不會願意出兵台灣？

烏克蘭尚且與美國和北約國家關係緊密，與俄羅斯之間的武力衝突也已經明確發生，但為了不讓戰爭進一步加劇，美國與西方國家對烏克蘭也只是不斷提供所謂援助、對俄羅斯祭出一波又一波的制裁，而非派遣正規軍隊援助，一旦台海爆發衝突，美國是否會出兵協防台灣值得思考。

再者，《華爾街日報》上個月報導，美國因為近期大力軍援烏克蘭，導致對台軍售延遲出貨，積壓總價近190億美元的軍武未出貨。就算事後美國國防部回應台灣軍售無法如期交貨與烏克蘭戰事無關，卻無法否認美國國防產業在這段時間的供應鏈產能吃緊，導致可能影響台灣防禦能力的狀況出現。在這樣的前提之下，美國就算有心想要幫忙防衛台灣，但有沒有能力幫助台灣、確實把軍武賣給台灣又是另一個問題。

台積電在美國設廠後，台灣對美國的戰略重要性雖然沒有完全消失，卻也不再如以往那麼緊張，而台灣能否能夠自立自強、具備自衛能力的急迫性卻也隨之上升。美國表面上或許沒有要求台灣改革兵役制度，但台灣也不得不重新為自己考慮。

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