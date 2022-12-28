大國競爭並非雙邊的策略性互動，而是時常會牽涉第三方事件。第三方事件的發展不僅會受到大國競爭的影響，還會在一些情況下改變大國競爭的趨勢或後果。尤其是，涉及第三國的危機事件可以深刻塑造大國競爭的走向。

「第三國危機」包括大國競爭中的一方與第三國之間的衝突、競爭中的大國以外的國家（第三國）之間的衝突、以及第三國國內發生的政治動盪。在第三國危機事件涉及大國利益的情況下，大國可能利用第三國危機擴大自身的地緣政治影響，或者通過危機向彼此釋放信號，並觀察對方的意圖和決心。

俄烏衝突對中美競爭的影響離不開上述三重機制的作用。首先，俄烏衝突為美國和北約鞏固地緣政治影響提供了契機。通過對烏克蘭的軍事和外交支持，美國深化自身在西方陣營的權威和與烏克蘭的紐帶。在俄烏衝突期間，美國政府高官頻繁訪問烏克蘭，北約官員同烏克蘭總統也進行了頻繁接觸。儘管這些外交活動無法完全彌合雙方在具體利益上的分歧，但是依然有助於加強北約整體在軍事和外交上的影響力。

正是在今年的俄烏衝突期間，北約將議程聚焦中國。2022年北約在其「戰略概念」（Strategic Concept）文件中首次提及中國，強調北約應當作為一個整體來應對中國正對大西洋-歐洲安全發出的「系統性挑戰」（systemic challenges）。11月底進行的北約外長會議又進一步渲染中國「不透明」的軍事力量發展。簡言之，俄烏戰爭為美國聯合其盟友加強對華競爭實力提供了機會。

其次，俄烏衝突也對台灣問題產生了一定影響。在俄烏衝突期間，西方輿論首先將烏克蘭局勢同台海局勢進行比較。在此氛圍下，美方官員也藉機向台灣傳達支持的信號。國務卿布林肯就曾明確表示，對美國而言台灣比烏克蘭更加重要。也正是隨著輿論在俄烏衝突期間的升溫，拜登總統本人多次表態強調美國對台灣的防衛義務。在一定程度上，美國利用了俄烏衝突時期的輿論氛圍來改變其「一中」政策。

台灣問題與烏克蘭問題之間雖然存在諸多差異，但是將兩者相提並論的做法便於美國向中國表達升級衝突的決心。美國也的確希望西方對俄羅斯的制裁和對烏克蘭的支持可以對北京釋放威懾信號。副國務卿雪蔓就曾對媒體表示，「她希望中國正在注意到......世界正在聯合起來對俄羅斯施加後果嚴重的制裁」(https://www.state.gov/deputy-secretary-wendy-r-sherman-with-bret-baier-of-fox-news-sunday/)。

最後，中美都會試圖從彼此在俄烏衝突中的政策和立場了解對方的意圖和決心，尤其是雙方可以從對方的決心表達中理解對方的核心利益。中美元首在G20的會晤標誌著雙方正努力管控競爭手段和後果。隨著中美在管控競爭與限制衝突等核心問題上出現共識，俄烏衝突對中美競爭的消極影響也會有所減弱。

（作者為外交學院國際關係研究所講師）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※