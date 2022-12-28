「疾風知勁草，板蕩識誠臣。勇夫安識義，智者必懷仁。」這句話用在現實紛亂的政治圈是最適當不過的了。九合一選舉民進黨大敗，國民黨還沉浸在喜悅氣氛當中就遭議長、副議長選舉一記當頭棒喝；也足見民進黨深諳選舉策略，不會永遠屈居下風，在你不注意時咬你一口。

九合一選舉民進黨大敗並不意味國民黨大勝，尤其南部及偏遠地區不一定吃你國民黨這套，這次高雄、台南議長失手，在綠得出汁地區還算有個理由，基隆寶座易人就說不過去，加上旗正飄飄的花蓮都出現黨籍議員跑票、倒戈狀況就顯得不簡單了，黨中央似乎管不住地方了。

政黨是理念相同的人共同組成，但現在卻是充滿投機取巧的政客，如果不能滿足他的私慾，中途變節者所在多是。九合一選舉，選民只是厭惡民進黨的施政，並沒有進一步喜歡國民黨，地方山頭看在眼裡，自有其現實的考量，在一無糧餉、二無理念下，他黨一吆喝，自然琵琶別抱，不知黨中央看清事件真相否？

對付這種違法亂紀、投機變節分子當然應予以重處，今天能夠叛黨，他日就可叛國，他們絕不是勇夫，也不是智者，留他幹啥？

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