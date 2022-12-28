文化部規劃於2023年3月，針對約21萬名年滿18歲的青年（2005年出生），發放「文化成年禮」1200元（總經費2.5億），可用於表演藝術、展覽及博物館、視聽娛樂、文創工藝及圖書出版等消費折抵。文化部表示，由兩廳院OPENTIX平台負責執行的「文化成年禮」，盼能鼓勵青年人，接觸更多藝文活動、培養長期消費習慣，以刺激藝文消費。

由於《民法》成年新制，也自明年起同時上路，因此，年滿18歲的青年，將不再需要經過法定代理人的同意，即可自行購買手機/門號、到銀行/郵局開戶、申辦現金卡、信用卡…等。基此，就申辦成為兩廳院OPENTIX會員的技術門檻而言，這21萬名新血的注入，基本應不會有任何問題。惟核心的問題卻永遠在於……「然後呢」？！

本（12）月初，即已有媒體以專文示警：義大利於2016年針對年滿18歲/未滿19歲的青年推出「18app」電子消費券系統，每人可得500歐元（約合台幣1.6萬元）的「文化補助金」。可惜的是，在該計畫上路後半年，實際執行的消費金額，僅占總預算的6％！主因在於18歲的青年人，多選擇將補助金保留為觀賞價格昂貴的搖滾/熱門音樂會，或是等待在大學開學後，用以購買教科書等。媒體分析指出，就算有了比臺灣高出13倍有餘的「18app文化補助金」，文化大國義大利的18歲青年，照樣沒有興趣購買教科書以外的圖書，或是前往參加藝文活動！

與補助雲門舞集、朱宗慶打擊樂團、紙風車劇團、優人神鼓、唐美雲以及明華園2歌仔戲團的每年1億500萬元金額相比，文化部對全臺21萬名18歲青年「撒幣」2.5億元，實在稱不上是巨款。然文化部怎能不知道，在「非都會區」文化弱勢，以及同儕壓力「趨同作用」的從中作梗下，如何讓「撒幣」，不致淪為「傻B」，甚至旁生假消費的「弊病」，定睛想想，對於才甫滿10歲的文化部（2012年自文建會改制為文化部），還真是個至為嚴肅的「未成年」考驗啊！

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