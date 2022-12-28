蔡英文總統27日召開記者會，向全台民眾宣布有關「全民國防」的重大訊息，其中的要點，以「2024年起，義務役從4個月延長為一年」，以及「義務役的薪資大幅提高到2萬6307元」這兩項為最重要內容。

從對岸的武力威脅日盛一日，台灣必須擁有堅強的自衛武力為後盾，方才有足夠的能力確保台灣安全的角度來說，這兩項改革，無疑是非常必要且迫在眉睫。義務役延長一年，當然可以加強役男的體格能力、戰技訓練，以及多管道的現代戰爭技巧，以此配合志願役的軍事強化訊練，誠如蔡英文所說，是能夠兼取募兵、徵兵的優點的，「徵募雙軌制」，志願役為主攻戰，義務役主防衛戰，習練既久，當然對「全民國防」是絕對有其效應的。這正符合《孫子兵法》所說的「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，應樂觀其成。

但是，一年的義務役訓練，是否真的就足以發揮應有的效益，恐怕也難有確切把握，而且在時間上還有幾年的調整期，方能全面實施，那就得先保證在這段期間內不會爆發戰爭才行。據蔡英文總統所說，這項計畫早已籌備了2年之久，但誠如柯文哲所質疑的，近年來國內的訓練人力與資源一直在削減當中，蔡英文口口聲聲說沒有美國的壓力，AIT和白宮立刻就跳出來表示歡迎，豈能不讓人懷疑她是聽命行事，所以才不得不倉促推出？

調高義務役的薪資，並列入勞保年資的考量，當然可以讓年輕入伍者減輕經濟壓力，同時也有後續的福利，不可不謂是對年輕人的利多，相信也足以削弱年輕人觀望、猶疑的心態，奮身為國，貢獻一己的心力。但既云「徵募雙軌制」，則亦不當厚此而薄彼，對志願役的薪資，也應該酌予調高，才符合公平原則，且或許可能激勵更多的人志願從軍，一起捍衛國家。

不過，從蔡總統以及國防部副部長柏鴻輝的談話中，不難看出，其實台灣已經處於「備戰」的積極狀態了，此所以他們兩人都屢屢以烏克蘭為例，強調其全民奮勇抗戰的意志中，可以充分印證。「備戰」當然必須的，尤其是台海局勢愈來愈見緊張，蘇軾《教戰守策》云，「今不為之計，其後將有所不可救者」，未雨綢繆，正當如此。但問題在於，要「備」到怎樣的程度，才能確保擁有足夠的實力呢？政府的經費，是否真的足以因應？恐怕不是嘴巴上說說就可以為自己壯膽的。

「備戰」固然是要「備」的，但《孫子兵法》也說，「上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵、其下攻城」，「兵乃不祥之器」，如何運用謀略，避免戰爭的發生，才更是當務之急。蔡總統強調，「沒有人希望發生戰爭」，的確，一旦發生戰爭，屋社丘墟、生民塗炭，台灣彈丸之地，一旦戰事爆發，四面皆海，居民百姓可不比烏克蘭猶有鄰國可逃，將遁於何處？兵凶戰危，蔡英文感動於部分烏克蘭軍民的浴血抵抗，卻渾然忘卻了有更多的烏克蘭民眾顛沛流離，輾轉死於溝壑的慘狀，未免也是見樹不見林的。

蔡英文強調，「備戰才能避戰」，在兩岸軍力相差如此懸殊的情況下，其實「備戰」是未必能「避戰」的，相較於「備戰」，其實蔡英文總統應該有更積極、更周詳的規畫，避免戰火在美麗的寶島上燃燒起來。

台海局勢的緊張，原因眾多，但中美博弈的賭局，將台灣牽扯進來，蔡政府選邊而站，不但對對岸不假辭色，甚至諸多嗆聲、挑釁之舉，恐怕才是最重要的因素。馬英九時期，儘管施政未必如人之意，但至少在兩岸和平上為台灣掙得了8年的舒緩空間，又何至於如現在一般的劍拔弩張？

這讓我想起了柯文哲所主張的「兩岸一家親」原則，許多人皆惡意曲解為「投降主義」、「與對岸隔海唱合」，事實上，「兩岸一家親」才是在互重、互利、互相協調的融洽氣氛中，最有效的「避戰」方式。家庭人口眾多，難免各有主張，發生齟齬，家庭中人豈能不相互協調，以維持「家和萬事興」的成效？至於如何親？親到如何的程度，就看當局者的智慧了。

兩岸因歷史因素，問題重重，台灣殊有必要藉著各種實質有效的協調，爭取到最大的利益。「和」字與「戰」字相反，「大家都不想發生戰爭」，這豈不就是「和平」嗎？唯有「和平」，台灣才有利基，才能維護難得的自由與民主，才能更順遂的發展民生經濟。

（作者為退休大學教授）