中國大陸國家衛生健康委在26日公布，將原「新型冠狀病毒肺炎」正式更名為「新型冠狀病毒感染」，等於是官宣新冠已經流感化。並且將新冠以前的「乙類甲管」調降成「乙類乙管」。在政策執行面上不再畫定高低風險區、感染者分級分類收治、檢測採「願檢盡檢」、調整疫情發布頻率及內容、及不再對入境人與物實施檢疫。這些防檢疫措施的鬆綁速度，值得台灣學習。

中國大陸之所以趕在此時邁出這麼大的步伐，應該是審度明年春天世衛組織將宣布新冠疫情結束，總不好那時再鬆綁，豈不是正好打臉世衛組織。唯有在世衛宣布疫情結束之前，整個中國大陸都具備了群體免疫，才是最符合疫情結束的條件。這才是中國大陸趕在此時「雨天收傘」的最重要原因。

看到中國大陸這樣的格局，再回頭看看台灣政府擋「小三通」的嘴臉，真是「雞腸鳥肚」。先是以大陸同胞會來「搶藥」當作阻擋的藉口，還煞有介事的在沒有疫情的台灣，想辦法創造出搶購退燒藥的風潮。可惜早早就被老百姓看破手腳，並沒有出現之前排隊買口罩、衝刺搶殘劑的現象，算是一個恐嚇失敗的案例。

現在的藉口又更瞎了，擔心小三通回國的台商會壓垮金門的有限醫療量能。但是台灣可以要求大陸來台出境前要篩查，入境時也必須在關口快篩，甚至可以只歧視大陸人，只篩大陸回台的旅客都行。這些操之在我的作為卻刻意不作，顯然心中早已被「抗中」設下了障礙，才會在詞窮之下，就隨便說出這些五四三的理由來貽笑大方。

民進黨政府藉防疫執行「抗中」任務，斷絕了兩岸人民的交流長達3年，民進黨有恃無恐的原因在於會往來兩岸的人民就像幾年前的軍公教，反正都不是民進黨的票。斷兩岸交流就像砍軍公教退休金一樣，臉不紅氣不喘。

如今在中國大陸這樣的開放政策下，真的想再問一遍指揮中心，難道不能在金門海關就設一個歧視「中國旅客」的檢疫站，只檢查大陸入境的旅客，「陽的」原船遣返，「陰的」直接入境。不就能既保全金門的醫療量能，又滿足台商春節回國的需求，更能滿足民進黨政府的「大台灣沙文主義」。這種一舉三得的事，如果都還要編理由不去執行，表示民進黨的「抗中癌細胞」早已轉移到腦部，病入膏肓了。

小明、復必泰、原廠授權書、以及現在的小三通，都是蔡政府「卡中」的代表作。老百姓甚至跪在地上哭求，也喚起不了政府的良心。前面幾次都是作球到蔡總統，由蔡總統拍板定案後，卡戲才會停止。這一次要怎樣才能繞過蘇院長這個路障呢？蔡總統出面？效果都一般。應該還是蘇院長下台，比較實際些。

（作者為中華民國防疫學會理事長）