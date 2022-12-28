美國總統拜登日前簽署《2023財年國防授權法案》，涉台部分包括「學人計畫」、無償軍援與有償軍事貸款等條文，大陸外交部、國台辦、國防部、人大外事委員會同聲批評美國。大陸東部戰區隨即在「台島周邊海空域」發動軍演，共71架次軍機闖入我防空識別區，其中47架次逾越海峽中線及進入西南空域，打破今年紀錄，另有7艘次軍艦，持續在台海周邊活動。

美台學人計畫 觸陸紅線

大陸很少在冬季對台軍演，今年8月針對裴洛西議長訪台的圍島軍演後，台灣周邊解放軍活動已常態化。這次演習的規模雖小於8月，但越過海峽中線軍機架次最多，對台灣安全實質性威脅更大。大陸指明針對「美台勾連」，顯然是對國防授權法案的回應。大陸認定對台軍援與派官員來台的「學人計畫」，已觸及大陸的紅線。

從川普時期至今，美國對台海問題的介入越來越明顯，川普政府窮盡力量打台灣牌抗中，拜登政府雖重視美中關係，希望在激烈競爭中創造合作的機會，但台海議題「川規拜隨」，今年11月峇里島「拜習會」，兩國領袖劃好紅線、建立「護欄」，但美國國會通過《2023財年國防授權法案》，拜登總統想迴避也難。他簽署法案之後，即使撥款委員會2023年未編列無償軍援所需經費，但是法案一經簽署，就成了美國的國內法，不表態反對就等於默認，所以大陸必須表態。

大陸東部戰區祭出的聯合軍演，規模不如8月圍島軍演，但若配合近日大陸「遼寧號」航艦與美軍「尼米茲號」航母戰鬥群各自在日本大東島以東，以及關島周邊海空域與日本自衛隊機艦進行聯合軍演，加上中俄海軍於12月21至27日在浙江舟山至台山以東海空域進行「中俄海上聯合2022」軍演。可見大陸這次已經不僅是東部戰區單純的對台軍演，而是把日本與台灣都劃定到軍演的範圍。

過去，大家思考解放軍對台軍演，都只是設想是兩岸的家務事，然而，這次大陸把俄羅斯拉入東海區域進行聯合軍演，顯然是對美日聯盟進行針對性的回應。在美國指摘大陸對俄烏戰爭表現曖昧態度之下，中俄聯合軍演恐怕是做給美日聯盟看。如今對台軍演也同時啟動，這是否符合日本已故首相安倍所稱「台灣有事就是日本有事」的預言，再加上「美日同盟也有事」，那麼可見未來大陸若發動對台戰爭，大陸是否已經準備好也要跟美日同盟進行一戰的想定。若是，台海衝突就不是兩岸的內戰，而是一場國際戰爭。

蔡政府抗中牌 再遭唾棄

星星之火可以燎原，台海若發生戰爭，不可能是局部戰爭，也不可能像1958年的「八二三炮戰」，戰火局限在金馬外島，更不可能像俄烏戰爭把戰場限制在烏克蘭，它可能變成一場國際戰爭，整個東亞從東海、台海到南海，都可能會烽火連天，台灣是否要變成這場國際戰事的點火者，執政者不可不慎。

台海戰爭可能演變成一場東亞的國際戰爭，但以目前美中關係來看，兩國還是處在危機可以管控的範圍，兩國要發生衝突的可能性不高，尤其是明年一月美國國務卿布林肯還可能訪問北京，雙方建立互信的可能性還是有的。

但是，台海不僅沒有溝通的管道，連最基本的互信都達不到。就以大陸已經宣布1月8日要全面開放旅客入出境，可是台灣執政者卻沒有任何動作，不僅小三通做半套，台灣到大陸旅遊團是否開放，大陸客來台旅遊也看不到影子。蔡政府熱衷於延長義務役役期，卻對開放兩岸人民往來的興趣不高，難道是想維持兩岸對抗的氛圍？

九合一選舉人民已清楚表達反對「抗中保台」，台灣經濟是在70年和平環境中成長茁壯，才有今天半導體與台積電全球首屈一指的地位與成就，和平是兩岸關係最高指導原則、方針與價值，民進黨若不思化解兩岸對峙，企圖再打抗中保台牌，2024大選就會灰頭土臉下台，人民不可能支持好戰的政黨。