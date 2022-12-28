國發會12月27日發布11月景氣燈號，從「景氣趨弱」的黃藍燈轉為「景氣低迷」的藍燈，綜合分數12分創下2009年5月以來的新低。必須注意的是，前次台灣景氣亮藍燈是2018年12月，但短暫衰退後便在全球疫情下逆勢成長；但此次台灣將面臨的經濟挑戰恐不是度小月，更可能是一波漫長的艱困期。

據台灣經濟研究院研究顯示，多數國家在歷經大型疫情衝擊後，GDP降幅可達3%，且經濟疲弱的現象可長達3-5年；影響範圍擴及工業、服務業，連帶導致失業率上升等現象。12月26日，財政部代理部長阮清華在立法院答詢時便已示警，「國安基金進場時間『不排除兩年』，主要是因這次經濟情勢比2009年（金融海嘯）時更嚴重，可能持續時間更長，不確定因素較多。」從歷史經驗觀之，台灣必須做好逆風而行的準備。

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣因全民防疫有成，在國際需求不減的情況下，作為國際市場中少數能維持正常生產供貨的國家，外貿的活絡確實拉抬了台灣總體經濟表現；以致我們輕忽了2022年以來國際市場便呈現需求降溫現象。

日前手機龍頭小米宣布大舉裁員3000人，全球記憶體大廠美光宣布裁員10%。國際科技大廠感冒、台廠供應鏈遲早受砍單效應波及；國內半導體大廠穩懋已宣布裁員500人。對台灣傳產而言，自行車龍頭—巨大的庫存爆倉、延票現象反映出，企業因疫情期間的轉單、急單、重復下單等現象。政府及企業對於景氣榮景存有過度樂觀的預期，致使產能調控應變不足。

對勞工和消費者而言，台灣中小微型企業者及雇員早已深陷風暴。今年8月下旬金控銀行業者就反映中南部製造業「做三修四」、「做二休五」現象。12月27日，中央大學台灣經濟發展研究中心公布12月消費者信心指數（CCI）為59.12點，不僅6項指標全部下滑、還與景氣燈號一致，創下13年來新低。

可預期，台灣明後年面臨經濟環境將是：出口成長率偏低、經濟成長率低。而內需消費則受到通膨和總體經濟情勢轉變、企業減班/裁員等風險因素，也會出現衰退；一旦失業率開始攀升，消費衰退的現象將更為嚴峻。

綜上而言，台灣總體經濟將面臨新一波的挑戰。2021年12月，筆者便已撰文表示台灣產業不能只做「風口上的豬」，政府更不能被華麗的總體經濟數字迷惑，而低估國際經濟情勢修正的衝擊力度與持續時間。

面對即將到來的景氣寒冬，政府還是有足夠的財政能力，可提出擴張性財政政策來穩住就業、民生。首先，日前政府公布今年超徵稅額達4500億，雖然依稅法必須繳庫，但仍可用特別預算等方式來進行重分配。此外，我國財政體質尚佳，公債占GDP的比例僅約32%，還有舉債的空間。在政府財政可負擔的情況下，現金補貼、降稅、減息、擴大公共支出都是可行的手段。

例如：一、普發一定數額的消費券，另外對弱勢與長者編列現金補貼。二、今年央行已經升息3次，房貸族已感受到利息大增的壓力。若是能對一定年齡層、一定薪資級距族群採取降息或補貼利息措施，應可減輕青年與受薪階級的負擔。三、今年度綜所稅、營所稅的超徵，亦反映政府還有降稅空間，若短暫調降降營所稅或其他稅目，應可讓企業喘息，並持續願意聘請員工。擴大支出部分，例如擴大《產業創新條例》適用範圍，鼓勵企業投入就業資源轉型、技術成長都是可行的辦法。

我們應謹記歷史經驗，面對可能持續數年的經濟衰退做好準備，不僅是政府的責任，更是政黨能否延續執政的關鍵。

（作者為台灣產經建研社理事長、前海基會董事長）