總統蔡英文27日宣布兵役延長方案、民進黨敗選檢討小組28日公布檢討報告，民進黨趕在年底前把這些棘手、惱人的問題丟出，頗有「大清倉」的味道，似乎擔心拖得越久，負面效應越大。

然而，兵役和民進黨為何挫敗這2大議題，民進黨可別以為「有交代就好」，社會大眾更關切的是箇中細節，可惜從公布的內容看來，顯然民進黨的心態只是想應付應付，兵役案缺乏全面宏觀規畫，檢討案則毫無面對問題的誠意。簡單講，民進黨就只是在兜圈子，完全不敢進入核心。

蔡英文強調役期延長案已經研議了2年多，並不是受到美方壓力才做。政府研究了這麼久，其間卻完全沒有公開與人民溝通，連代表民意的立委都還是當天便當會被告知，而且還只限於民進黨籍的立委才有資格與聞，席次占46%的非執政黨立委全部被排除，這算哪門子尊重民意？

由鄭文燦主導的敗選檢討寫了一萬多字，結論是投票給民進黨的中間選民和年輕族群變少了，理由是論文案、提名辦法和治安問題等。那麼，造成這些問題的源頭是什麼？檢討報告沒說，但大家都知道。

其實，蔡英文宣布兵役延長的決策模式，正是民進黨敗選的主要原因。從一例一休、開放萊豬到這次兵役延長，重大國家政策，蔡英文總是乾綱獨斷，除了範圍極小的決策圈，從不與外界商量，做好決定，就要民進黨立院黨團以人數優勢輾壓過關。

如此鴨霸、獨裁的決策風格，終於造成民進黨九合一選舉大敗。然而，敗選檢討報告敢提嗎？傳聞有可能接任副閣揆的鄭文燦顯然不敢。如此敷衍了事，說明了民進黨不在乎民意。而蔡英文的態度呢？一如游盈隆所說「我還是老大」。