蔡政府拍板延長役期至一年背後，究竟有無美方壓力？總統在媒體面前矢口否認，但她承認延役是「無比困難的決定」，無意間陷入自相矛盾境地。蔡政府之所以深感艱難，是因為民進黨深知民意普遍反對，那麼為何偏要對幹？顯然是迎合美方「豪豬戰略」的急迫需求。九合一慘敗還不夠，當執政者再度漠視人民反戰呼聲，必然是鐵了心與戰爭販子為伍了。

先軍政治 反噬民主體制

今年8月，畫過台灣上空的共軍飛彈、靠近蘇澳的軍艦猛然驚醒台灣人，「票投民進黨，青年上戰場」氛圍延燒，成為壓垮民進黨九合一選情的稻草。面對日益見漲的「反戰爭、要和平」民意，蔡政府總是拿「不求戰、不畏戰」的官式套話敷衍，思維上卻本末倒置，把「不畏戰」放在「不求戰」之前。沒有人說國防不重要，但如果輕率地把國防凌駕政治之上，恐如北韓「先軍政治」般，扭曲和反噬整個民主體制。

蔡總統做過兩岸幕僚、陸委會主委，應該深知兩岸關係的複雜淵源，以及大陸對台「和統」與「武統」的深層邏輯。從李登輝、陳水扁，到馬英九政府，大陸先後歷經江澤民、胡錦濤、習近平三任領導人，對台路線並沒有出現本質變化，也就是當兩岸有一中互信基礎時，台海和平就有保障，反之一旦台灣不接受一中、推動兩國論，大陸就必然以軍事手段進行威懾。即便習近平展現出更堅定的促統決心，也沒有修正和平統一的政治意圖和實際行動。

北京保留武統選項，主要出於對內自證中共執政正當性的需要。大陸經濟重心、財政收入全部來自東南沿海，一旦轉為「武統優先」的路線，必然會衝擊對內現代化建設大局。大陸對台軍演規模再大、脅迫感再強，都是「七分政治」，不會實際干擾到東南沿海的經濟發展、社會運轉，也不可能在當地啟動全民動員戰時體系。看看大陸疫情3年的「準舉國動員體制」，最終以全面放開、休養生息收場，就再次印證，經濟民生仍是北京執政者最優先、最核心的議程。

大陸對台強硬言行和軍事動作，固然有為《反分裂法》條款觸發動武而練兵的意味，但根本目的還是讓台灣回到兩岸政治的談判桌，當然，這張談判桌預設了「一中」前提。可惜的是，連拜登政府都三番五次承諾不會違背的一中前提，民進黨政府就是不接受。不僅如此，蔡政府還接受了美方對「2027前台海必有一戰」的輕率判斷，既不加以甄別和評估，也無意與民意溝通，執意配合美方推行全面戰備。

以柔克剛 栓住武統扳機

「不求戰」的核心涵義，是基於憲法、順應民意，與對岸建立政治共識、互信與溝通，讓大陸放心在東南沿海重地發展經濟，當兩岸經貿聯結愈是緊密、民間往來愈是頻繁，台海爆發戰爭的可能性就愈低。如此簡單的道理，在馬政府8年內一度付諸實踐，而民進黨上下怎麼沒人聽懂、沒人點破？反之，蔡總統在面對媒體時，居然將「烏克蘭沒有倒下」視為典範，難道台灣要把一個已經淪為廢墟、家破人亡的戰場視為偶像？這如果不是帶頭「認知作戰」混淆視聽，那麼就簡直是在挑戰人性的底線。

回到總統記者會上「無比困難的決定」的感慨，相信這一句絕對是發自內心。在民主國家，從沒有政府會把一項堅決違背人民利益的政策硬幹到底，這種糾結暴露了蔡政府在美國壓力下的兩難。為了擔心選票流失，蔡政府以調高義務役薪資至基本工資等配套，消弭青年族群的不滿，但此舉與花錢買壯丁無異。聰明反被聰明誤，若國軍淪為僱傭兵，「不畏戰」的國防意志反會加速崩解，最終適得其反。

與其鉅額投資軍備、耗費財政供養役男，不如投資兩岸和平，在精實國軍戰力的同時，讓愈來愈密的兩岸和平交流紐帶，以柔克剛地拴住對岸武統的扳機。軍人盡好軍人的責任，政治家要做好政治家該做的事情。台海和平必須靠兩岸溝通對話，失去「不求戰」的片面「不畏戰」，反會引來戰爭、最終輸掉戰爭。