台灣兵役延長為一年的討論已經有一段時間，蔡總統終於宣布定案，常備部隊區分為志願役的「主戰部隊」與義務役的「守備部隊」，並以加薪方式緩解役男反彈。本案爭議在於：雖然延役獲七成民意支持，但沒有對役男的民調數據，推斷這些未來選民絕大多數不樂意延長役期，然而背後又有美國推動的壓力。因此這是個政治妥協而不是成熟的政策產出，只因牽涉選舉與美國因素，才顯得決策那麼複雜困難。

從軍事專業立場，一名戰士至少需要一年以上時間訓練與累積經驗才能形成戰力，所以如果真要採取徵兵制，役期應至少兩年，最好三年。一年役期無法增強常備部隊戰力，還因為要調派更多資深官兵去帶領菜鳥編成的「守備部隊」，而減少「主戰部隊」兵力。

一年役期唯一的優點，是可以培養一批能夠射擊的「黑熊勇士」。他們淺薄的軍事經驗雖不足以擔任真正的戰鬥任務，但在社區內開槍或發射飛彈伏擊入侵者則綽綽有餘。這或許是某些主張台灣應「全民防衛」以嚇阻中共動武，或者傳說有意將台灣「烏克蘭化」以拖垮中國的美方人士所期望；但未來的戰爭劇本，可能超越他們想像。

因為這種一、二戰時代的民防觀念已經落伍。中國大陸正在快速發展無人機、艇與戰鬥車等無人作戰系統，「黑熊勇士」面對將不是攻擊敵軍的部隊，而是無人戰鬥載具。這些裝備紅外線設備的武器載台，就算是躲在牆後或房間內照樣會被發現，只要持疑似武器或做出戰鬥動作就將被攻擊。所謂「全民防衛」不僅無助於嚇阻入侵，反將使自己社區成為廢墟。

那麼台灣國防就毫無勝算？只能舉手投降嗎？當然不是。台灣避戰上策是堅持張忠謀主張的「矽盾」，以強化供應鏈的依賴，緩解兩岸關係。但如果一定要以「備戰」避戰，就專業觀點還是有機會，只是必須超越傳統戰爭思維框架才有可能。延長役期，呼應曹興誠主張的「人盾」，並非好選擇。

台灣國防問題的核心是人力不足。想要從2300萬人打造一支軍隊，去對抗以13億人口為基礎的解放軍，無論徵兵多少，講實話都是不切實際的「自由幻夢」。但人力不足不是軍方單獨遇到的問題，整個產業界都是。愈來愈多的年輕人不願從事單調乏味的工作，不斷調薪的結果，就是人力成本愈來愈貴。那麼產業界如何解決這「缺工」問題？機器人，不是嗎？

台灣國防最優解是「戰鬥機器人」

產業機器人原本只能重複機械式的單純動作，但現在人工智慧（AI）的發展，已經能擔負愈來愈多的複雜工作。無人工廠已經出現，各式機器人24小時工作，產品源源不絕從生產線末端送出。雖然還有很大的發展空間，但產業界以機器人解決缺工問題是趨勢。業者選擇擴大投資研發AI控制的機器人，而不是提高薪水徵聘更多員工。

跨界思考是一種問題解決途徑，有助於突破盲點，例如美國海軍的「分散式殺傷」就是從電腦的「分散式系統」獲得靈感。因此我們同樣可以將業界處理缺工的方式用於國軍。解決台灣國防人力不足的問題，最優解不是徵召更多年輕人入伍，而是發展「戰鬥機器人」。

戰鬥機器人是什麼？就是由AI控制的無人機、艇或地面戰鬥車。只要這些無人戰鬥載具的發射或攻擊指令，是由AI決定而不是人類遙控，就是戰鬥機器人。至於是否人形或仿其他生物型態並非重點。

戰鬥機器人並不是科技神話或科幻電影情節，而是未來戰爭發展趨勢，美國與中國都投入大量資源。例如美國的「空中博格」（Skyborg）計畫，即研發由AI操作的無人忠誠僚機。由於雙方競爭激烈，甚至引發美國對中國大打科技戰。

美國全力阻止中國取得先進製程晶片，無論是購買或自製，就是要在戰鬥機器人領域保持領先。一般武器系統對晶片的要求和手機不同，手機有諸多功能且要維持較長的待機時間，需要先進晶片；武器晶片則功能單純僅要求能應付極端環境，且多屬一次性使用例如飛彈，所以不必太先進，成熟製程就綽綽有餘，但戰鬥機器人不一樣。

戰鬥機器人需要學習能力強大的AI，對晶片的要求類似手機，因而要使用先進晶片，且愈先進能力愈強。美國只要確保自己能取得先進製程晶片而讓中國無法取得，就可以在戰鬥機器人領域保持領先，進而維持軍事嚇阻力。我們可以想像台灣擁有大量戰鬥機器人的場景：

在台灣海峽部署數百艘AI操作的微潛艇，一旦進入戰爭狀態即潛入海中，僅在需要充電時才返回基地。它們雖然只配置一枚簡單魚雷，很容易被摧毀或者反制，但只要有十分之一成功攻擊目標，就可以阻止一場大型的登陸行動。

數百架的AI無人機同樣如此。它們不需要戰士遙控，可以自行在簡易機場或公路上起飛，只要發現敵機、敵艦或敵方車隊就自行發動攻擊。雖然易毀，但同樣只要有十分之一發揮功能，戰術效果就非常驚人。

地面還可以設置數以百計的無人碉堡，由具備敵我識別能力的AI操作，在敵人接近時啟動機槍或火炮射擊。它們雖然可能因面對威力更強大的無人戰鬥車而被摧毀，卻可以有效遲滯、阻絕敵軍的攻擊前進。戰鬥機器人的優勢就是以量大取勝，正足以補強台灣國防人力不足的缺失。

台灣擁有發展戰鬥機器人的無比優勢

不僅如此，戰鬥機器人所以是台灣國防的最優解，還因為台灣的產業特性是全世界發展戰鬥機器人最具優勢的地方，不僅比中國大陸強，甚至比美國也強。為什麼？因為最先進的晶片是台灣製造的，不是嗎？中國拿不到先進製程晶片，而台積電也說要把最先進的晶片廠留在台灣，不會到美國。

國機國造、國艦國造，是台灣追求國防自主的夢想。但台灣缺乏重工業基礎，傳統武器載台最重要的引擎造不出來；材料科技也不行，生產不出高品質的鋼材。自製的戰機與巡防艦是愈做愈小，潛艦項目最後也可能讓國人失望。但談到製造戰鬥機器人的電子產業，那可是台灣強項。

台灣擁有全球最先進的晶片製造廠、最具經驗的電子組裝廠、完整的供應鏈以及名列前茅的IC設計公司，這正是支持戰鬥機器人發展的產業結構。因此雖然沒有政府輔導，民間企業已自行開發軍民兩用無人機外銷，在特定戰場大顯身手。只要政府投入更多資源，台灣可以成為戰鬥機器人製造大國，不僅自用，還可外銷，不會因技術來自國外而受限。

目前政府雖籌組國家隊發展無人機，以「軍用商規」方式預定投入200億到500億資金，但這數目不夠，且由行政院或經濟部主導的政治屬性太強，容易造成資源錯置，必須由國防部專業主導才行。

而軍方的任務，則不只是提出需求，還在研擬新的戰術、戰法，調整組織、編撰新的準則。換言之，要從整體考量推動國軍的「軍事事務革新」（RMA），才能將這種新武器的效能充分發揮出來。而這是問題的關鍵。

中國大陸已是無人戰鬥載具的製造大國，兩岸未來如發生武裝衝突，可能上演無人機或機器人大戰（差別在人類搖控或AI操作）。就如同二戰初期德軍的勝利原因在編成裝甲師，而不是戰車本身比法軍強，決定勝負將不是誰的無人機更先進，而是誰RMA做得好。雖然結果難以預測，但無論如何，絕對比以人盾對抗無人戰鬥載具的慘烈悲嗆，要來得更人性些。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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