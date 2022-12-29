今年（2022）下半年景氣開始反轉，隨著各國的解封、3C產品需求減少、出口下滑，未來經濟成長必須依賴內需。但在所得增加不多的情況下，如何創造更大的內需消費？除了提高誘因、創造消費之外，有一個族群的商機可以好好的運用，那就是「壯世代」。壯世代的定義仍相當模糊，姑且定義為60歲到80歲的族群，這個族群是接近或已達法定的退休年齡。過去也普遍界定為是淡出社會、生產力降低的世代。但和30多年前，台灣人平均的壽命約70歲，現在可達80多歲，如果60多歲出頭退休，仍有20多年的好光景。60多歲的人腦筋依然清晰，身體狀況普遍不差，如善加利用，仍對社會有相當的貢獻。

就生產面言，他們可以在各行各業擔任顧問，或者傳遞有用資訊，協助年輕人就業、創業、轉行、跨領域等。甚至在台灣當前缺工嚴重之際尋求第二春、投入生產的行列。

在消費面上，他們對社會的貢獻更可觀。根據估計，60歲以上的族群握有台灣社會總資產的70％以上。但由於退休、自我認定身份故退出積極消費行列，或受限於年齡的歧視，消費相對保守，或受制於固定資產、房地產不容易變現等因素，對社會、消費的貢獻受到制約。

未來如果我們可以塑造一個壯年族群的世代，塑造他們對社會仍有積極貢獻，仍有龐大消費能力的族群，相信引爆的消費商機不容小覷。

就身份的認定而言，目前社會把焦點多集中在青年世代，如X、Y、Z世代，卻針對上述富有族群的消費能力、高資產的世代，缺乏描述，缺乏想像空間，也使他們成為被忽略的族群，喪失了不少的商機。若能更積極一些，廠商可以創造壯年族的消費區域、消費餐廳、消費餐具，甚至專屬音樂、氛圍的規劃，乃至於壯年族的購物節、折扣等，以及壯年族的時尚、風潮，相信背後的商機相將相當可觀。

就資產活化而言，目前銀行已有「以房養老」的措施，但以房養老是以房屋抵押給銀行，再利用未來20、30年的時間，每個月取出固定的收入為生。不過，貸出的收入仍以目前生活所需為主，並無額外的費用可供消費。但如以另外一種方式進行，則可以創造不少額外的商機。例如一棟房子房價原本是600萬元，現在增值到2,000萬元，但是房子如果沒有處分掉，只是紙上富貴並沒有額外的資金。此時把2,000萬的房子抵押，貸出800萬元的資金，就有一筆可觀的消費金額可供消費。如果再搭配保險的規劃，更能夠保障自己，又可以發揮資產的槓桿效果。壯年族將資產活化後，部分用來償還每個月的貸款，手上還有一些額外可供消費的金額，花在自己的身上。百年之後，子女們仍可以繼承此一房地產，但是必須負擔部分的房貸，子女們有房屋繼承的權利，但也有償還貸款的義務。

這筆抵押貸款出來的800萬元資金，假設其中300萬元用來支付每個月的房貸，至少還有500萬元可供消費，父母們可以犒賞自己、為自己打扮、取悅自己，在子女眼中會活得比較光鮮亮麗，也不至於委屈自己一輩子。

壯年族群資產活化貸出來的這500萬元，假設每年可拿出30萬元消費，同時再推估這400萬人左右的壯年族群中，有一半有採行如此活化資產的作法，則每年即可創造出6,000億元的額外消費，再保守估計，也有4、5000億元。如此龐大的商機相信是百貨、養生、理財、陪伴、觀光旅遊、零售、電商業者的必爭之地，哪一個服務業者敢輕忽這麼龐大的商機呢？

這4、5000億元的商機，配合企業對壯年族群專區的規劃、節慶的設計、時尚的追求、風潮的確立，再搭配政府對服務業的鬆綁、產業化，效益可觀。例如政府對長照的鬆綁、產業化，讓更多保險基金導入長照服務業，帶動長照環境的改善、相關商業模式的精進，將可衍生理財、醫材、養生、陪伴及觀光旅遊等商機。如此一來，不但創造更多社會的消費商機，也可為年輕人創造更多高階的就業機會。

現今社會上討論最多的就是技術創新，但很少提及思維、制度、法規的改變，尤其是觀念的重塑。如果我們可以重新定位壯年族群的世代，給他們更多的包容、尊重和鼓勵，將足以在當前製造業面臨下滑之際，創造更多可以操之在我的商機，並力挽經濟成長於不墜。