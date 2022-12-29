台灣兵役延長問題，蔡總統27日終於宣布定案，役男役期從4個月延長到1年，並以加薪到20320元，以緩解役男反彈。蔡總統說這項改革沒有美國壓力，偏偏不巧，美國在台協會（AIT）官方臉書隨後發布「歡迎……」之意，沒有其他國家有興趣，只有美國這麼捧場。蔡總統從選舉前拖到年關將屆才宣布，不是蔡總統一句「沒有美國壓力」就能掩蓋AIT「十分關切」之情。

台灣兵役要延長，這是美國「歡迎」蔡政府抗中保台的代價？在野黨揚言政黨輪替要再改回來，不過，可能言之過早，畢竟有美國因素存在。關鍵是台灣軍人要能戰，不在於役期長短。現在役期4個月，役男進營區不過是割草、刷油漆跑跑龍套，替代役男不務正業去派駐單位充當廉價、低效的文書兵；未來改為１年又可於寒暑假分期折抵役期，這要算哪一梯次的同袍？每個梯次長官、同袍都不同，哪有團隊戰力，再說，入營就開始數饅頭，活脫脫就像夏令營、冬令營，這樣的心態，能成為合格的步槍兵嗎？

電影《超級戰艦》中有一幕美日安保聯合軍演對抗外星戰艦的經典對話，美國軍官問日本軍官射擊本事在哪裡學的，日本軍官笑著說「夏令營！」，美國軍官面露不敢置信的表情令人發噱。這樣的場景未來恐怕也會在台海戰役上實現。不同的是，真實世界的戰爭是殘酷的、是會流血傷亡的，可不是看著好萊塢電影一陣爆笑娛樂觀眾。

我身處郝柏村擔任總長的那個年代，國軍有師對抗、有體能戰技競賽，對抗輸贏打了才知道，但兩年嚴格訓練之下，從不懷疑能打、能戰。說到底，這次兵役改革就是蔡總統耍花槍，耍給美國人看，也耍給國人看，當兵管不管用，不能自欺欺人。

無巧不巧，26日北韓無人機侵擾南韓領空，南韓軍方出動戰機、直升機打了100多發機關炮卻打不掉北韓這架無人機，還因此墜毀一架「KA-1」輕型攻擊機。這與之前我們外島阿兵哥丟擲石頭驅離對岸無人機相比，南韓軍方這次面子更掛不住。不過，這說明時代變了，無人機、無人艦、無人艇的「無人」大趨勢之下，我們還需要每年花500多億搞大徵兵嗎？還需要花幾千億國艦國造、國機國造嗎？還需要晶圓小雄搞黑熊勇士、保鄉神射嗎？

台灣科技島的強項靠AI晶片，未來要靠無人化的自動射擊火控裝備、戰鬥機器人部隊，大量生產會不會更簡單一些？蔡政府成立無人機國家隊遲了、慢了、力度也弱，選商千萬不要也選壞了，別又耍花槍了！

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