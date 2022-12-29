從蔡英文的「備戰」二字中，其實我嗅出了戰爭的煙硝味。台灣固守孤島，能自保已經萬幸，當然不可能派兵出征，因此，「備戰」就是等如積極因應即將可能爆發的兵燹，而且是以台灣為戰場的。

「戰備」與「備戰」，是兩個完全不同的概念。「戰備」是必須在承平時期，就應積極訓練，以防一旦擦槍走火、事發倉促，仍然可以因應的防範措施，這也是當初義務役必須有2年，甚至3年的原因。役男受過2〜3年的軍事訓練，雖未必能夠達到正規軍的水準，至少還可以充作「後備」。但自從2000年開始，逐年遞減，到2013年，則僅僅剩下4個月。4個月的軍事訓練，成效能有多大，這是眾所皆知的，更何況，還有替代役一項，簡直形同雞肋，若有而實無。

這群「後備」人員，其實是無法上戰場的，真正能赴第一線作戰的，恐怕只有正規軍，目前台灣約有將近19萬的部隊，這才是主力，但也不可能出境攻敵，只能固守前線。但是，近幾年來，國軍的訓練與資源能力，逐年削減，「能戰」與否，在大多數人心中，向來是存有疑問的。換句話說，在「戰備」上，其實還是有待加強，必須有連續多年的精實計劃及步驟的。

「戰備」當然除了軍事人員外，更重要的是武器裝備，在台灣不具有研發能力的情況下，只能仰賴美國，但其所願提供的軍備，其實不但價格高昂，且往往未切實用，與對岸相衡，優劣之勢明顯。在「戰備」未能充分齊備下，突然宣布要「備戰」，其實是有點「驅市人而戰」的，「以不教民戰，是謂棄之」，難道真的要讓這些後備軍人奔赴前線嗎？

「備戰」者，「準備戰爭」也。我們真的「準備」好了要與對岸開戰嗎？果真開戰，戰場一定是在台灣本島，無論是否能夠打勝仗，都將是玉石俱焚的局面，台灣至少將後退50年以上，這絕對不是危言聳聽的。

「備戰」是緊急情況，迫不得已的，是在「和平」已無任何希望，不得不挺身而出，做自我捍衛的。「沒有人希望發生戰爭」，這就是「避戰」，這就是「和平」，試問，我們對和平盡過怎樣的力量呢？「備戰」是已經準備要打仗了，又豈能「避戰」？

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