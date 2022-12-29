去年三月邱太三就任陸委會主委時，曾提出希望兩岸儘早春暖花開。結果，一年之後，兩岸關係依舊冰凍三尺，兩岸人民往來依舊困難重重。於是，2021年成了兩岸關係空等的一年。時序進入2022年，等待的春暖花開沒來，反而加速滑向衝突邊緣，堪稱自解嚴以來兩岸關係最為嚴峻的一年。

很遺憾的，如果用一個字形容2022年的兩岸關係，「破」恐怕非常貼切。但是，這不是破冰，而是破口。原本兩岸關係冰凍對台灣經濟外交的傷害，還可用漂亮的經濟數據和各國國會議員的頻繁訪問掩蓋，彷彿是一道堤防讓兩岸困境看來只是兩岸族的困境。然而，八月裴洛西的來訪，卻在這個百里長堤上撞出一個大裂口，讓兩岸困局外溢到安全和經貿領域，成為威脅國家存續的洪患。

進而言之，這個破口破解民進黨把自己和保護台灣連結的迷思，宣告民進黨政府對外路線的失敗。長期以來，民進黨政府把守護台灣主權視為追求執政的使命，2019年總統大選競選期間，民進黨要守護台灣自由民主的喊聲更是高唱入雲。但是，在民進黨政府任內，台灣的軍事防線卻不斷退卻。2020年9月，當共機開始侵擾我方「防空識別區」時，蔡總統的反應居然是強調會守護「領空」，一下子就把「防空識別區」讓出去。2022年5月，共機開始數次穿越海峽中線，到八月圍台軍演，不但共軍機艦大舉穿越海峽中線，迫近我方領海，導彈更飛越台灣上空。民進黨政府不但沒有守護主權，相反的，民進黨政府讓中華民國管轄範圍實質萎縮，這是政府遷台以來最大的國安危機。

不只安全出現破口，對外經貿也出現破口。長久以來，民進黨將依賴大陸市場視為台灣的國家安全威脅，2016年上台後，更投入大量資源推動新南向政策。然而，6年過去了，台灣對大陸市場依賴並未改變，農產品特別如此。近兩年大陸陸續禁止台灣農產品、水產品、和食品加工產品輸出大陸，衝擊為數眾多就業人口的生計。對此，民進黨政府一再指責大陸違反WTO規定，宣稱不排除向WTO申訴。但是，將近兩年下來，民進黨在WTO的爭端解決機制毫無動作，甚至連部分WTO成員因應爭端解決機制上訴程序停擺所設置的替代程序都沒有加入。過去辯論ECFA時，蔡英文說要從國際走到中國，如今當農漁民和食品加工業無法再走向中國時，民進黨政府連國際經貿組織是否支持台灣立場的信心都沒有。

面對偌大的路線失敗，民進黨政府開始挪動僵硬的兩岸立場，不再堅持以政府對政府協商為前提，通過「海運小兩會」（我方為台灣海峽兩岸航運協會、陸方為海峽兩岸航運交流協會）運作處理，讓金馬民眾和陸配可以循小三通返台過春節。其實，最近民進黨政府也開放大陸研修生來台，對於眾多引領期盼陸生來台的私校，這應該是等候已久的好消息。但是，對於冰封已久的兩岸關係來說，這兩個舉措又真是遠遠不足。

就小三通而言，沒有開放一般國人循小三通返國，無法舒緩春節返鄉的班機需求，更多在大陸工作就學的民眾期盼擴增航點，至今仍毫無消息。以今年來看，兩岸航班入境載客率都高於國際航班，從上海返台的載客率甚至高達八九成，而成都北京的載客率則偏低，正說明當初的航點選擇，台灣民眾多的廣東浙江都沒有航班，沒有充分照顧在陸台灣人雲集東南沿海的現實。此外，研修生能否來台，除了我方開放，大陸方面的政策支持也很重要，這點如同大陸學位生來台，我方能否拿出相應的便利措施，推動大陸解除對陸生新生來台禁令，至為關鍵。

論其實際，兩岸交流不只是人員跨境往來，而是為兩岸官方對話創造條件，更是兩岸和平穩定所需要的社會環境。在兩岸交流上向前推進，也許沒辦法堵住安全和經貿的破口，卻可以放緩衝破破口的洪流，讓破口盡快修補。衷心期望明年兩岸關係可以告別「破」的危機，開始「補」和「立」的工程。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）

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