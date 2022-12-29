民進黨全面執政6年多來，從上到下打造綠營黑金政治結構，儼如台灣版的「聖堂教父」，形成光和影的完美結合，據以掌握盤根錯節的地方勢力，無往不利。詎料，九合一選舉一敗塗地，於是當年綠林兄弟，如今皆成為眾矢之的。然而，充其量也只是被打為戰犯的代罪羔羊。

黨內同志不約而同接連指控「墨綠」，王世堅在政論節目談到，民進黨已經變成了惡魔，他希望，這次關於台南的檢討不要再用「團結」當作藉口，因為團結的前提，是要是非分明、黑白清楚，「難道說團結起來去給黑道治理？那不是滑天下之大稽嗎？」段宜康參加網路直播節目，更直接點名英系中執委郭再欽、中常委黃承國，表示民進黨應反思有沒有給一個形象不好、有爭議的人，取得不成比例的影響力？無論公平不公平，政治上都必須做處置，並呼籲同額競選黨主席的副總統賴清德必須跟他們劃清界線。

想當年這些道上兄弟為民進黨候選人出錢出人出力，幫忙金主捐獻、協助組織動員，現在選輸了就全部都怪到他們頭上，最該檢討的不應該是乾綱獨斷的蔡英文總統和剛愎自用的蘇貞昌院長，兩位頭號及二號共犯，結果卻變成大哥們代為受過，分明只是轉移究責焦點。

還記得杜月笙的「夜壺理論」，他說搞政治的人，都把黑幫當做夜壺，當你晚上起夜的時候，就需要一個夜壺，而當你方便完了，你就不再需要這個夜壺，反而會嫌它又臟又臭，恨不得拿的遠遠的。而郭黃，就是這樣一對夜壺，一旦失去了利用價值，馬上會被嫌棄不乾不淨，想立馬扔掉。

撫今追昔，不勝唏噓。

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