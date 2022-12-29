12月28日，2022第一屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽總決賽在深圳開幕。國台辦副主任龍明彪，深圳市委常委王強等領導，深圳台商協會、電競行業代表，以及總決賽參賽選手等出席開幕式。

開幕式上，台盟中央常務副主席李鉞鋒以視頻方式致辭。他指出，電子競技作為一項新興的體育項目，在比賽中所展現出來的競技性、公平性以及團隊性與傳統體育賽事的本質和精神一脈相承，其特有的「虛擬＋現實」活動交流模式成為港澳台廣大青年交流的新載體、新語言和新市場。希望兩岸青年選手因賽相識、以賽結誼，在團隊合作中深度交往、交融、交流、交互、交心。

據悉，本屆賽事設置了大陸賽區、香港賽區、澳門賽區、台灣賽區四大賽區，有兩大競技項目，分別是單人項目爐石傳說及團體項目英雄聯盟。聯賽自9月28日啟動以來，吸引兩岸廣大電競愛好者參賽，經過前期的線上海選、大區賽的層層競逐，各大賽區冠、亞軍共計16支隊伍晉級總決賽，於12月28日至30日在線下角逐最終贏家。

2022第一屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽，旨在以電競為橋樑，連接海峽兩岸青年感情紐帶，讓廣大青年朋友進一步加強交往交流、交心交融。

作為粵港澳大灣區的電競先行力量，深圳市電競產業發展基礎良好，遊戲研發運營全國領先，遊戲企業超4000家，2021年營收超1600億元人民幣，佔全國的54.5%，湧現出騰訊、中手游、創夢天地等行業領軍企業。深圳市南山區委常委初慶在開幕式上發表致辭表示，南山區也已經形成了完整的上、中、下游產業鏈，並確定了建設「頂級電競賽事舉辦地、中國電競產業總部基地和粵港澳電競產業中心」的目標。2022第一屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽總決賽的舉辦，為廣大電競愛好者提供同台競技、展示身手、結識朋友的舞台，希望選手們賽出風格、賽出水平。

此外，2022第一屆海峽兩岸暨港澳電競產業高峰論壇在開幕式上成功舉辦，中國音像與數字出版協會常務副理事長兼秘書長敖然，復星體育副總裁、狼隊電競總經理籐菲菲，中國外文局數字文化專家、浙江傳媒學院客座教授、兜兜電競教研主任王翔，4AM戰隊創始人、總裁韋神GODV就電競行業的未來發展發表主題演講。

本次活動由台盟中央、深圳市台辦、深圳市台胞台屬聯誼會指導，深圳市南山區人民政府主辦，南山區台港澳事務局、南山區文化廣電旅遊體育局承辦，中國台灣網、深圳台商協會、深圳市南山電子競技行業協會、台灣相關賽事組織機構、香港電競總會、澳門電子競技總會協辦。（孫路路）