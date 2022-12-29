蔡英文恢復一年兵役，當然不願獨背黑鍋，案子送進立法院審查，拉在野黨一起下水，是很卑鄙，是很齷齪，但孰令致之？不正是因為國民黨也親美嗎？想甩鍋也甩不掉。

兒皇帝稱「沒有美國壓力」，等於認證「有美國壓力」，只需要行政院「查照」的案子，丟給立院「審查」，就是吃定國民黨不敢惹惱美國爸爸。早說公子朱是民進黨的護黨神山了不是嗎？

個人雖然對趙少康很有意見，但必須為他最近的表現按讚 —— 堅決反對延長兵役，一換屆就改回原制。

誠然，趙少康想以此作為競選總統的門票，有策略意圖，但誰曰不宜？重點不在於政治人物的心態，而在於其行為。在政治一面倒親美的可恥環境裡，趙不表態，誰敢表態？

侯友宜還在打模糊仗，柯文哲只敢講廢話，都不敢旗幟鮮明地反對擴軍，蔡英文的禁臠賴清德自然謹遵聖旨，唯恐洗不掉「務實台獨工作者」的標籤。是不是？都在搶當下一屆兒皇帝。

國民黨駐美代表黃介正近日撰文「統獨還很遠，和戰在眼前」，讀不懂這什麼邏輯。一旦滑入戰爭，一個月內就決定統獨了，怎麼會很遠？說到底，國民黨與民進黨一樣心存僥倖，就是想拖。所不同者，國民黨承認拖的方式不只擴軍，還應該與大陸「對話」，並將中美對抗的中場休息時間，視為謀和窗口。

但標榜「親美反共」的公子朱，怎麼與大陸對話？

這麼說吧，政客的嘴，鬼信，我只看行為與具體承諾。拋開「親美和中」或「和平保台」這類過時的戰略構想與空泛的選舉口號，請問國民黨取得執政權後，要不要恢復4月兵制？要不要禁萊豬？要不要「請回」美國進駐台灣政府的官員？

美國的台灣政策，四個字，就是「烏克蘭化」。俄烏衝突以前，烏克蘭走的就是「親美仇俄」的路，積極想蹭進北約，歐盟以「斷俄」，並讓美西方訓練烏軍以「抗俄」。現在呢？國破家亡，拖不垮俄羅斯，反倒先拖垮了歐洲。

換言之，台灣要避免烏克蘭化，就是堅決不蹭「西方隊」，更要堅拒美方支配。延役，萊豬，美官進駐，都是美國支配台灣的顯例，這些毒瘤不除，講「兩岸對話」都是喊假的。道理很簡單，你如何一邊擴軍，一邊和談？當別人是傻子？

日本先試先行，軍費擴編一倍，馬上面對中俄聯合軍演，原本有和緩跡象的中日關係，一夕急凍，親中的日外相林芳正，訪中之行當即被推遲，求對話無門。

這屆台灣兒皇帝出讓了自主性給美國，下一屆若還是兒皇帝，有美國官員在台監軍，搞「兩岸對話」的劇本都要經過美方嚴審，按美國利益行事，能解決什麼問題？

簡單說，只要台灣無法做自己，兩岸對話就無意義，台北想拖，還得北京與華盛頓也都想拖，才拖得成。而若中美雙方都想拖，彼此對話即可，需要台灣多嘴嗎？

美國輿論一直有堅守傳統台灣政策的聲音，呼籲拜登政府要以拖待變，堅持戰略模糊，避免衝突，而不是想一勞永逸解決台灣問題，將北京逼入牆角。其戰略思想簡言之就是 —— 讓兩岸領導人都認為時間站在自己這一邊，不急著改變現狀。

理論上，這個維持台海和平數十年的戰略思想沒有錯，並也經過實證，但問題是，當下的美國深刻體認「時間不站在美國這一邊」，這才是目前台灣問題的核心。

時間不站在美國這一邊，所以美方要積極武裝台灣，背刺大陸，那麼，一切兩岸對話就都成了拖延戰術，甚而是在為台海衝突爭取時間。

注意到德國前總理梅克爾近日的大實話了嗎？西方之所以簽署克里米亞問題的《明斯克協議》，目的是為了「給烏克蘭時間」，讓烏國變得更強大。梅克爾自曝當初的「假親俄」，讓普丁失望與意外，但也為他發動戰爭提供了最踏實的理由。

是不是「今日烏克蘭，明日台灣」？

如此再看黃介正的「對話取代對抗，交流取代交惡」，只要親美路線不變，其說穿了就是拖與騙，就賭大陸考量發展也想拖。關於此，只能說對岸從前確實顧慮發展，不急於統一，但現在局勢丕變，因為「時間不站在美國這一邊」，北京想拖，華盛頓卻未必想拖。

《明斯克協議》拖了8年，普丁親眼目睹這8年美西方如何讓親俄的烏克蘭發生質變，成為自己的肉中刺，如今選擇一戰則遭遇的龐大壓力，必有「晚打不如早打」之嘆，而這歷史教訓，習近平會看不出來嗎？

按俄羅斯經驗，北京在兩岸問題上可不敢心存僥倖，顯然，拖，不是好事，且自己想拖，美國也未必會給時間。因此大陸的積極備戰已無回頭路，以免美國猴急之下跨越紅線，自己卻無反制之力，讓一個原先預想的「閃電戰」，成了美方樂見的「消耗戰」。

所以，國民黨的「親美和中」之策，已經不管用了，就算北京還想拖一陣子，華盛頓高歌猛進地抗中，加上拜登的昏聵，恐將倒逼解放軍出手。

認為北京不敢出手？請看「動態清零」的一夜反轉，大陸決策雖事事求穩，但在不得不求變的時刻，反轉速度別誰都快。重點在於，決策反轉後如何控制亂局，而俄羅斯今年實測了應變之方，給了北京寶貴的統一路線圖。

總而言之，台灣對「台灣問題」的重要性，端視台灣掌控自主性的多寡，自主性愈低，台灣的意願就愈不重要，自主性愈高，台灣的態度就愈關鍵。

親美親到毫無自主性，就不過是一個工具，別想讓大國正眼瞧你，畢竟砲灰沒有發言權，只有拒絕美國，才是尋求避戰的良方，台灣不需要澤倫斯基，人民也不該支持下一個兒皇帝。

無論話說多好聽，缺乏具體作為就是廢話，總歸一句：國民黨愈親美，戰爭就愈近。（作者為自由撰稿者）

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