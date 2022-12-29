春節將近遊子思鄉心切，尤其疫情讓很多旅居海外的台灣人近3年無法回家，如今防疫規範逐漸鬆綁，他們更是想要回家過年。台灣在大陸工作、求學、生活的人數超過百萬，比其他地方多得多，可惜，在蔡政府刻意操作下，兩岸近在咫尺，台商回家之路卻無比遙迢。

半套開放 為德不卒

政府因防疫考慮，自2020年2月10日起暫停小三通客運船舶往來，至今已將近3年；中央疫情指揮中心評估國內整體疫情發展及國人疫苗涵蓋率等因素，已於今年10月13日取消國際機場港埠入境隔離檢疫措施。換言之，在全面解封下，兩岸大三通已經開放了，小三通卻一直封閉，實在很不合理。

在台商、媒體等不斷要求下，蔡政府終於在日前宣布「分階段恢復小三通」，對象只限金馬民眾和陸配，且時間是明年1月7日至2月6日，涵蓋了春節期間，因此台商、台幹和台生等想透過小三通返台與家人團聚的希望破滅。如此半套開放，不但為德不卒，且對紓解在陸台胞返台過年的運輸壓力，助益甚微。

蔡政府堅持讓小三通變成「小小三通」，理由是大陸疫情再起。這個理由似是而非。政府重開國門以來，單周入境旅客增為20萬人次，小三通未關閉前，平均1周入境人次1.5萬人次，從機場入境的旅客是小三通的13倍，且航空入境旅客所來自的國家地區，疫情管控的情況不見得比大陸更好。例如，指揮中心統計截至12月26日為止，邊境攔截到53例Omicron變異株境外移入病例，其中又以日本12例最多，其次是越南8例，大陸和美國各為7例，泰國有5例。

如果政府是為了防止境外疫情影響台灣，那就不應該只針對大陸，從統計數據來看，政府對美、日、東南亞等地入境台灣的旅客應該也要採取同樣的措施才對吧。

根據內政部移民署統計，在小三通關閉前夕的2020年1月，正值農曆春節前夕，當月透過小三通往返兩岸的旅客共計11.3萬人次，其中入境台灣的旅客是6.2萬人次，而入境的台灣人有4.3萬人次，將近70%，大陸旅客1.7萬人次占27%，外籍旅客更是只有2%，非常少，因此蔡政府小三通限制性開放，卡的是台灣人。

此外，儘管政府已對航班全面解封，但目前兩岸往返還是維持北京、上海、廈門、成都4個航點，班次極有限。交通部長王國材說，目前由大陸飛回台灣的訂票率僅有4到5成，表示既有航班數量還很充足，所以不打算開放更多航點。

全面開放 避戰促和

王國材這種說法真是「何不食肉糜」，兩岸航班訂票率之所以比較低，是因為供需失衡導致機票價格一路飆漲，一般台商負擔不起。目前票價已漲到疫前的5倍，預料越接近春節，機票還會漲得更高。有台商表示，一家4口春節回台，機票超過台幣20萬元，實在訂不下去，看來今年又不能回家了，不勝唏噓。王國材知不知道，台商無法搭機返台，非不為也，乃不能也。所以解決之道是增加航點和航班，讓機票價格回歸正常，這樣想回家的台商和家人，才能順利返台與家人團聚。

台灣1年對大陸順差超過千億美元，幾乎等於政府1年的歲入，少了從大陸賺來的錢，台灣貿易早就出現赤字，而台商正是在第一線為台灣經濟打拚的人，他們想回家過年，政府卻處處刁難，難道非要把自己人擋在門外嗎？如果政府真的是考慮防疫，可以採取日本做法，針對從大陸入境者加強病毒檢測，篩檢陽性者原則上隔離7天。或是如美國要求自陸港澳入境者須提供2日篩陰證明等採取較為嚴格的措施防堵病毒進入，而蔡政府卻是直接把人堵在國門外、不准入境。如此簡單粗暴的做法，官員很省事，卻讓在大陸的台灣人有家歸不得，實在非常缺乏同理心。

民進黨政府若有心「避戰促和」，就要從小處開始累積善意，距離春節還有3個禮拜左右，趕快宣布小三通全面開放，並做好必要的防疫準備，時間還來得及。要不要讓更多台灣人返家團圓、要不要為台海創造和平的條件，就在政府一念之間。