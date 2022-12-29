日前美國拜登政府簽署了美國「2023財年國防授權法案」，其中有著不少涉及台灣的內容，計畫在未來5年內，每年為台灣提供最多20億美元的軍事貸款，並將加速對台軍售寫入法案。隨後，解放軍就在台灣周邊海空域，開啟了多兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練，解放軍發言人稱，此舉正是針對美國對大陸升級政治挑釁的堅決回應，並稱將會採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。緊接著，蔡英文宣布，2024年起，2005年（94年次）1月1日以後出生役男，義務役期將從現有4個月改為1年。

這一連串的動作，讓人很難不往台海「兵凶戰危」的方向聯想，九合一選舉落幕，有些檢討聲音指出，因為民進黨過於操作「抗中保台」、「票投民進黨，青年上戰場」的口號在坊間傳播，都讓許多人不敢把票投給民進黨。然而，在選後，又是《國防授權法》通過對台軍售和高額軍事貸款，又是宣布恢復義務役延長為一年，抗中保台的氛圍，並沒有止歇。

此次美國國防授權法對台的內容更加具體和實質，其造成的影響可能會超過裴洛西偏向政治作秀式的訪問，大陸也以多軍種演習作為回應，未來隨著對法案內容的逐一落實，很可能還會加碼對台軍演威懾。

記得2022年8月的繞島軍演，當時呈現的就是從6個點將台灣包圍封鎖，之後又有經濟制裁、暫停台灣水果、海鮮輸入大陸等，在軍演期間，也有許多航空公司減少航班或避開繞行。可以大膽設想，若大陸未來將封鎖式繞島軍演的時間拉長，將衝擊台灣的產業鏈，對台灣民生物資和能源供應也可能亮起紅燈，石油、天然氣進不來，台灣產品出不去，導致物價繼續上漲，不斷提高生活成本。

拜登對台高額軍事貸款，主要著眼的，仍是美國的國家利益，要藉由台灣來遏制中國發展，以維持美國的世界第一地位，然而，最近一項由美國大學教授針對台灣安全進行的長期民調發現，在俄羅斯發動入侵烏克蘭的戰爭後，美國等西方國家援烏的方式令台灣民眾對國際現實更加清醒，四成多受訪者認為萬一大陸攻台，美國只會提供武器而不會出兵協防，因此台灣必須努力維持台海現狀，避免挑釁中國而引發戰爭。

本次軍售法案一出，再一次刺激大陸敏感神經，軍演頻率或經濟制裁恐怕會進一步增多，一系列連鎖反應將直接影響台灣民眾的日常生活。

「抗中保台」的邊際效應，從九合一選舉結果看，正在遞減，在宣布延長兵役後，更湧入許多電話關說，希望能讓孩子提早入伍，這反映多數老百姓的心願和需求，是安居樂業、好好過日子，而不是活在戰爭風險下。蔡政府當前更應該嘗試多緩和兩岸關係，站在國家利益，而非單一政黨利益，不然2024年，民眾將再一次用選票教訓執政者。（作者為國際關係研究學者）

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