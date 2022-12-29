民進黨提出10549字敗選檢討報告，點名林智堅「論文門」處理不當等影響選情因素後，六都市長上任的首場行政院院會，政院卻以疫情為由未邀列席。蔡總統都已打破745天的沉默，開記者會讓媒體提問，政院還故步自封，顯然洋洋灑灑的檢討報告全是廢言。

敗選檢討小組召集人鄭文燦花了1個月跑透透，點名疫情、黑金、林智堅論文案是敗選主因，讓民進黨面臨中間選民與年輕族群選票的大幅流失，卻完全沒提到蔡蘇體系在選戰中的責任，甚至說側翼非敗選原因，因為引發爭議者是網路義勇軍的自發行為。

蔡英文執政6年多來出現不少新名詞，例如特勤買菸不是走私叫「超買」；開放萊豬不是雙標，是時空環境不同；確診激增不是爆量，是校正回歸；停電不是缺電，是誤觸；林智堅論文不是抄襲，是把他人錯誤一併抄錄。現在又瞎扯網路義勇軍，就是千錯萬錯，民進黨不會犯錯。

就連蔡總統745天不開記者會，照樣能說是疫情關係，還要媒體別問太多，以後還有機會。但行政院卻以疫情為由未邀六都市長參加院會，讓桃園市長張善政質疑閣員能出席，市長卻不行，難道六都首長身上有病毒？

更何況在疫情高原期時，府院黨高層拚選舉跑攤不斷，蘇揆也確診過，有誰怕疫情嗎？現在拿疫情當理由，無非是六都中四都是藍營，高雄市長陳其邁又是民進黨代理主席，留校察看的蘇貞昌究竟要聽陳其邁的，還是可以命令陳其邁？還是省省，別自找沒趣了。

民進黨敗選檢討報告出爐，但真正關鍵者呢？看看這陣子花敬群、薛瑞元、陳吉仲等閣員傲慢的表現，蘇院長還有臉待著嗎？