終於等到妳！相隔745天，「史上最長」不受媒體聯訪的總統蔡英文，終於在27日因宣布義務役兵役訓練由4個月延長為1年的重大政策，親自召開記者會向國人說明政策內容及接受媒體現場提問。對於這麼長時間以來累積許多的重大社會時事議題，媒體記者早有準備，但我們的蔡總統似乎沒有準備好，表現著實令國人失望！

此次聯訪中，最為人所詬病的，當屬蔡英文在回答問題時的不流利及時不時用「ㄜ」的語氣來停頓，讓人感覺其完全未做好準備，許多問題亦是實問虛答。按照總統府安排的記者會流程，首先是開放媒體針對兵役延長問題進行提問，按照道理來說這是今天記者會的主軸也是國家重要政策，自稱三軍統帥的總統竟然連國軍執行預算數額、預算來源、訓練人力配置、課程主軸規劃都無法掌控，唯一最篤定的反而是強調沒有美方壓力，這反而不更啟人疑竇？

而進入第二階段時事詢答，蔡英文更笑稱「今天問題有點多」，這句戲謔不已的發言，更證明了自民進黨九合一大選慘敗後，她本身完全沒有檢討。誰都知道媒體一定是圍繞影響此次選舉結果及內閣改組、防疫、近期「還稅於民」、社會安全網等相關議題進行提問，且按照慣例總統府幕僚也應該都會事先了解媒體大致提問方向。只見總統表示內閣改組時機到再談、防疫問衛福部、還稅於民等開國安會議、社會安全網交給行政院等，連談到民進黨主席改選，都一副甩鍋姿態表示「以後星期三可以做些自己的事」，不禁讓人懷疑其過去領導重心為何？

此次蔡英文這種面對提問的輕蔑態度，不禁讓人懷疑如果連國家大事都不管總統的事，那什麼才關總統的事？又或是說，沒了讀稿機的小英就沒辦法回答問題？一場全國民眾期待的記者會，總統終於沒看稿，但卻被看破手腳，何其可悲！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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