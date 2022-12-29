今年政府「實徵」稅收將超過「預算」估計，超徵金額高達4500億元，這筆多出來的「財富」究竟要如何處置，引發了社會高度關注。

先前有媒體報導，行政院將在春節前後發出兩次「振興券」、各5千元；但遭到政院否認，說尚未定案。然後，部分執政黨立委認為應「還稅於民」，有人主張普發每人現金1萬元的（也有國民黨立委支持），更有人主張發2萬元。蔡總統隨後也表態，但只說「要幫助到真正需要的人，各種方案都會審慎評估，錢要花在刀口上」，這種說法當然是一張有說和沒說差不多的安全牌，但似乎暗示應排除普發。

在野的國民黨團較為保守，不認同普發，建議拿來彌補健保虧損並將保費凍漲、補助弱勢，月薪3萬元以下者有210萬人，每人補助3萬元，只要630億元；中低收入戶每戶10萬元則只要255億元；還有免除學貸利息，78萬人只要40億元。

這些表態都蘊藏著深層的政治意涵：民進黨選舉失利，且看來不易改善，無論政院或立委原來都想用「普發」來討好民意，讓民意的「鐘擺」能夠擺回，對下次選舉有利；國民黨不願看到執政黨的普發「政策買票」，慷全民之慨圖利民進黨，但願意支持弱勢民眾、順勢塑造優良形象；蔡總統在上次選舉的角色常受外界批評，發出安全牌也是在扭轉形象。

但奇怪的是，朝野各種意見紛陳，都在摸索各種處理模式可以討好到哪種選民，至於對國家整體是否有利，就是沒人想到；還有我國國債和稅收超徵的關係如何，不同處理模式會對國債造成什麼影響，不只民代，連政府官員都似乎不清楚或是不在意。

事實上，我國目前的國家財政並非富裕，反而是每年都會因預算赤字而必須舉債。這次新冠疫情紓困，加上前陣子前瞻基礎建設、向美國採購戰機和武器等，都使用了「特別預算」，全部用舉債加以支應，4次「特別預算」累計高達2.16兆元，遠高於6年來累計超徵的稅收1.3兆元，使得我國中央政府累計債務持續上升，已達到5.72兆元，平均每人負債24.6萬元。現在大家只是看到表面上稅收「超徵」，就想趕快花用，將國家巨額債務置於腦後，甚至坐視國家債務持續高漲而不顧，這絕非一個理性國家應有的態度。

過去兩蔣時代，我國政府有高度的責任感，即使有規模龐大的「十大建設」，累計國家債務也極為有限。但在李登輝總統時代，「六年國建」開始累積大量國債；其後幾任總統下來，債務更加惡化。這當然和政治人物心中只有選票、只有自己和政黨的利益，不關心國家未來發展的心態，有著極大關係。

從當前世界地緣政治發展看來，未來世界將會動盪不安，我們在經濟和國防上都將遭遇極大困境，將遠超過當前的困難。若有一些「超徵」稅款，我們就想馬上將它消化殆盡，那未來國家遭遇真正困難時，若無足夠的財政空間，可能根本就沒有扭轉時局的機會；就算美國願意支持，大概也不會有「白吃的午餐」這種好事。

在國債高漲下，政府哪還有「還稅於民」的空間？如果認清這樣的事實，這筆因財政部預算低估而多出來的「財富」，當然是以「還債」為要，筆者不反對可以撥用部分做其他用途，但應該大部分用於還債，少部分用於照顧弱勢，方為上策。

（作者為華梵大學兼任特聘教授）