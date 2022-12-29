12月中旬，美軍雙航母雷根號、尼米茲號分佈於第二島鏈之日本橫須賀與關島等附近海域。中共海軍也不甘示弱地，先後派遣北部戰區海軍遠海編隊3艘、1艘情報偵測船、東部戰區海軍1艘、北部戰區海軍遼寧號航母編隊6艘等艦船進入第一島鏈進行遠海訓練任務。12月23日法國媒體罕見地揭露近期法國海軍太平洋司令部「隼200海巡機」，在法國海外殖民地玻里尼西亞附近空域，發現一艘舷號175的中共海軍052D型驅逐艦在前述海域活動。

就在各界匪夷所思，遠海活動時怎沒發現遠洋綜合補給艦隨行之際，27日國外媒體再度報導，有一艘遠洋綜合補給艦「查干湖號」擔任海上補給任務。由於此海域從地圖上觀之，視為美軍所認知的第三島鏈，引發國際媒體高度的關注。筆者觀察，此刻中共三大艦隊已不避諱，大張旗鼓地進入西太平洋遠海訓練，渠究竟何目的，引發各國好奇！

從法軍提供的中共海軍銀川號/175與查干湖號遠洋綜合補給艦之目視資料。兩艘皆屬於中共南部戰區海軍海南亞龍灣驅逐艦支隊所屬052D型驅逐艦銀川號/175，以及駐廣東湛江作戰艦支援艦支隊所屬的901型綜合補給艦查干湖號/905，此滿載排水量可達48000噸號稱「航母奶媽」，目前全海軍僅北部與南部戰區各一艘，這次突然派遣比目前北部戰區海軍「遼寧號」航母戰鬥群編隊中903A型綜合補給艦901，滿載排水量23000噸多一倍，到底有何任務考量實令人遐想。

爬梳中共南部戰區海軍艦船曾經抵達南太平洋的時機，今（2022）年1至3月份，有與銀川號/175驅逐艦，同型052D、同驅逐艦支隊的052D型驅逐艦合肥號/174。另外有054A型護衛艦黃山號/570，以及兩艘071型船塢登陸艦，與一艘903A型綜合補給艦洪湖號/903，先後分批抵達南太平洋島國東加王國，執行載運救援物資任務。

因此，這次175遠海編隊，需要大載量之901型遠洋綜合補給艦，推斷可能延續東加王國或其他南太平洋島國之救援物資運送任務。是否前者有意將遠海任務的時間加長的態勢？這是區域國家需要掌握！

對此法軍海上巡邏機，先後發現中共銀川號驅逐艦、與查干湖號綜合補給艦的情況，仍有軍事專家懷疑，這批遠海艦隊應該不止只有這兩艘同行。對此，筆者補充號稱「中華神盾」之052D型驅逐艦、性質屬區域防空、反艦、反潛型綜合作戰能力作戰艦，在艦隊區域防空對海紅旗9射程約200公里、鷹擊18反艦飛彈最大射程約600公里、以及艦隊區域防空對海預警雷達監視距離內最小範圍200公里內反推，法軍海上巡邏機應該以觀測點，由外環繞往外擴大搜索，說不定就可以發現周邊遠距之護衛艦或其他作戰艦後勤支援艦船隨行。

回顧2012年6月7日中共國家主席習近平抵加州與美國前總統歐巴馬會晤時，曾表示「中美應深入審視兩國關係，共同推動構建新型大國關係；太平洋有足夠空間容納中美兩個大國」、以及這10年中共不斷追求強軍夢、海軍戰略由「近海防禦」往「遠海防禦」目標的野心。

此次南部戰區海軍艦船再次遠赴南太平洋島國之行徑，展現中共亟欲將海權擴張的野心直指南太平洋區域，揭示其海軍想與澳洲海軍、或美國海軍平分坐擁南太平洋海域一席之地，實令周邊國家擔憂區域安全與平衡將招致挑戰。

近日再據媒體，揭露伊朗輕型護衛艦與補給艦各一艘，也在上述海域活動。隨著近年中俄伊（朗）三方海軍在波斯灣頻密合作與聯合演習，勢必更加引發澳紐法等國在南太平洋一帶海域高度關注。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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