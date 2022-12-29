已聞兩年關於延長兵役的討論，總算看見三軍統帥蔡英文本人出來拍版定案，果不其然，義務役延長至1年，甚至以後連女性也要參與教召，在美國的精心設計下，台灣還沒淪為「烏克蘭化」就先「以色列化」，人不分男女老少，全民皆兵。

難怪，AIT在第一時間即發文表示，歡迎台灣最近針對徵兵制改革的宣佈，彰顯台灣對自我防衛的承諾，並強調美國會遵循台灣關係法與一個中國政策的承諾，持續協助台灣維持足夠的自我防禦能力。

其實，台灣跟大陸軍力懸殊差距那麼大，4個月的兵役和1年的兵役根本就改變不了什麼，倘若延長兵役真能發揮嚇阻解放軍的效果，那不正如趙少康所言，乾脆把役期延到3年，「老共不嚇得渾身發抖皮皮剉？」

為何蔡政府甘冒嚴重打擊民進黨支持率的大不諱，仍然被迫做出了延長兵役的決定，除了非給美國有個交代，就是蔡英文已經沒有連任壓力，九合一也輸到脫褲，索性也就不再裝了，讓「天然獨」年青世代，有為台獨理想對陣解放軍奮戰的機會。至於即將接任民進黨主席、接棒蔡英文代表民進黨參選2024總統的賴清德，既自詡為「務實的台獨工作者」，自然也沒有理由反對。

原來大陸網民總是嘲諷，說台灣義務兵掃4個月的地，是想掃出一條「抗中保台」的不歸路嗎？如今國防部表示，這一年的兵役將會以實戰為核心，導入美軍最新模組化訓練模式，不僅要對義務兵展開高強度的戰術訓練，還要讓義務兵熟練操作標槍反坦克導彈等單兵武器，並學會使用無人機等一系列先進武器。

很明顯，民進黨政府不會再讓年青人當掃地兵了，適合遊擊作戰，可以對地面裝甲部隊發起打擊的單兵反坦克武器，以及無論是在納卡戰場，還是烏克蘭戰場上都備受矚目的無人機，都要成為台灣義務兵的訓練科目，足以表明這就是奔著台海可能爆發衝突，解放軍大舉登陸後所備戰的，而導入美軍最新模組化訓練模式，則是以便戰時由美軍接手指揮。

如今，台灣兵役確定延長1年，並且開始奔著實戰去訓練，令人不勝唏噓，還是以前義務兵在軍營掃掃地、除除草要更好一點，至少義務兵都能悠閒地掃地除草，4個月後就光榮退伍回家，也就代表著台海局勢波瀾不興，兩岸爆發衝突的可能性不大；然而，這一切俱往矣，都已成了過去，台海局勢已經回不到從前，擺在眼前的只有驚濤駭浪。

因此，蔡政府認為強化台灣部隊的軍事訓練，將能夠增強台灣軍隊對抗解放軍的能力，並且台灣軍隊也只有撐得久一點，才有可能等到美國大兵的軍事支援，要不然直接被解放軍一波掃平了，美國都還沒來得及反應，還談什麼支援台灣. 可是以台灣狹隘的戰略縱深，戰場就在家門口，國軍最後只能跟共軍短兵相接，打巷道肉搏戰，殺他個血肉模糊，是817的空白授權、1450的胡亂鼓吹，才讓蔡英文隨隨便便就將2300萬台灣人民一起綁上戰車。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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