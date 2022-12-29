民進黨九合一敗選檢討報告終於出爐。該份報告將敗選歸咎於論文抄襲、黑金、疫情、俄烏戰爭、抗中保台牌失靈等因素，甚至連林智堅都入列，但唯獨不見對蔡英文、蘇貞昌、派系及網軍側翼的檢討。顯然，這份由鄭文燦擔任召集人、賴清德下鄉傾聽黨員意見後得出的檢討報告，仍充滿政治算計，充其量只是一份無關痛癢、彰顯黨內弱肉強食，並向社會大眾交差了事的論文集罷了。

事實上，要寄望民進黨此時能做出大破大立的檢討報告，根本是不可能的任務。以鄭文燦的層級，自然難以動刀動到蔡英文和蘇貞昌身上；至於賴清德，雖然此時的身分已是副總統兼準黨主席，但目前的實力仍不如蔡英文，他以準黨主席之姿下鄉傾聽黨員意見，絕非單純想救民進黨及2024大選，主要是救自己未來的總統選情。在蔡蘇體制仍掌握行政資源之際，賴此時也不敢真正論斷蔡、蘇，甚至黨內派系的是非功過。

對賴清德而言，護航蔡、蘇，恐失了民心，不利2024選情；但檢討蔡、蘇，恐怕賴還沒獲得黨內總統提名，就先再次上演3年多前向蔡英文網軍求饒的丟臉戲碼；若檢討派系，更恐助長派系更緊密與蔡、蘇結盟。賴清德在下鄉跟黨員會面時承諾，當選黨主席後，包括社會批評、黨員意見都不會迴避，「該開刀就開刀」。但事實上，民進黨在權衡利害得失後，最後敗選的檢討報告只敢拿失去政治實力的林智堅祭旗，演足了傾聽民意的假象，實際卻是什麼也沒做，也不敢做！

如今，民進黨正上演蔡英文與賴清德兩個太陽的戰爭，已是不爭的事實。表面上，賴清德即將掌握黨機器、黨內定於一尊，但實際上只要蔡英文不願退居幕後，黨主席也未必有實權能約束總統及行政團隊。因此，只要蔡持續利用行政權與派系分享權力，就足以牽制賴清德，令賴猶如芒刺在背，深怕自己步上卓榮泰陽春主席的後塵，這也是賴清德不敢直點蔡英文就是此次敗選關鍵戰犯的主因。

另外，不論是過去楊蕙如攻擊駐大阪外交官，或是行政院小編一條龍式提供梗圖讓側翼網軍攻擊在野黨，亦或是無良公關造假事件，都顯示綠營側翼網軍確實存在；府院黨、民進黨派系高層也都有人涉入其中，但即使多數民眾、甚至部分綠營政治人物也都對網軍深惡痛絕，但這次民進黨的敗選檢討不但隻字未提，還把側翼網軍解釋為支持者自發性的行為，透露出民進黨本質上仍是輕忽人民的智慧，誤以為只要將側翼網軍與民進黨進行切割，人民就不會把帳算在民進黨身上。如果連曾為受害者的賴清德也不敢檢討網軍，就猶如自曝弱點，顯示害怕網軍仍是賴清德的軟肋！

根據ETtoday新聞雲的民調，問誰應該為民進黨大選大敗負責？結果認為是林智堅的只有12.8%，陳時中7.9%，蘇貞昌甚至只有5.9%，而黨主席蔡英文卻高達44.5%。這顯示，民進黨這份和民意有巨大落差的敗選檢討，最終只是一份向黨內政治實力低頭的報告罷了。

（作者為立委國會辦公室主任）