因應大陸疫情延燒，台灣擬對從陸入台旅客施行唾液PCR篩檢，說是為了抓出新變種病毒，其實新變種已在台灣社區蔓延，此項措施只有象徵意義，對防控第3波疫情幫助有限。

大陸這波疫情因為資訊有限，難以預估走向，這就回到了兩年多前的老問題：為什麼兩岸無法分享疫情資訊與防疫心得？防疫攸關人命，卻被當成政治操作，實非兩岸人民之福。民間對大陸也有誤解，說什麼「退燒藥飆到1顆幾千元」，相當不可取。

如果目前的大陸疫情資訊可信，比如浙江1天新增確診已達200萬、青島1天新增50萬，那麼這波疫情曲線相當陡峭，很可能下周就達到高峰，並在2、3月緩解。大陸先前封得密不透風，現在解封也比別人斷然，大城市生活已經逐漸恢復常態，甚至即將把疫情降級，當然疫情燒得很快。有人說大陸自產疫苗沒效，其實對於預防重症尚屬良好，只是難以抵擋輕症感染。

大陸疫情燒得快，代表病毒突變與演化的時間也會變短，比較不會導致新變種出現。然而，大陸幅員太大，目前疫情延燒以大城市為主，內地與鄉下恐怕沒那麼快，有可能高峰出現以後，維持在高原期一段時間才會進入緩解期。

大陸目前變種仍以BA.5.2與BF.7為主，基本上都跟台灣目前流行的BA.5較為相關，因此目前為止對台灣疫情影響不大。台灣該注意的是，11月下旬BA.5的占率為99%，到本周已降到82%，代表其他變種已在社區悄悄蔓延，目前以BA.2.75、BQ.1為主，但XBB也可能蔓延，而這些變種並非來自大陸。

台灣第3波疫情在12月上旬開始曲線反轉，到了本周已比上周增加4成，顯然攀升力道相當強勁，不容小覷。中央防疫指揮中心預估過年後2月達到高峰，每日新增達3萬，其實這幾天就已經逼近3萬了。日本這一波疫情在最近創下死亡新高，而日本的染疫率、疫苗覆蓋率與個人防護跟台灣類似，因此若第3波疫情高峰超過5萬，甚至超過第2波，也不必意外。

既然解封是趨勢，對於大陸疫情只需關注，不必過慮。事實上不管大陸是否出現新變種，台灣的防疫原則都沒有太大差別。當前最要緊的是鼓勵民眾施打次世代疫苗，而如果大家意願仍然低落，只有1、2成人口施打，那麼第3波疫情絕對會燒得很高。此外，口罩鬆綁須視疫情狀況，目前看起來一直到過年後都不應開放室內脫口罩。

大陸雖然這波疫情嚴峻，但人民大都已準備迎向完全解封，開始過正常生活，因此有可能大陸這波疫情會比台灣更早燒完，屆時人家已經打開國門，台灣仍不敢迎接陸客。後疫情時代要讓台灣觀光業復甦，還是要靠陸客挹注動能，而如果台灣仍對大陸疫情充滿疑慮，陸客來台恐怕遙遙無期。

（作者為醫師）