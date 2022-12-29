今年政府稅收超徵了創紀錄的4500億元，占原預算收入2兆450億元的22%；不僅震驚各方，也讓這巨額的稅收超徵如何處分，成為各方熱議的焦點。朝野立委紛紛呼籲還稅於民，蔡總統也將於31日召開國安會議，討論對真正需要的人紓困，將錢花在刀口上。

還稅於民只是選舉考量

特別是在執政黨地方選舉大敗，反中諂美、兵凶戰危被迫延長役期之下，面對下屆大選壓力的執政黨立委，紛紛表態要求行政院對全民普發現金，以「還稅於民」來挽回選舉劣勢；在野黨當然也不落人後，建議對低收入者發放更高額補助，讓弱勢族群可以過個好年。但行政院的回應卻頗堪玩味，說各種方案都會考慮，正在研究最適當的處理方案。但是，如何將超徵稅收和國家的高額債務一併思考，除了國民黨團表示會支持外，根本沒有民意代表在意，連政院也未置一詞，讓政院到底會如何處理這「天上掉下來的禮物」，令人頗感憂心。

在經濟情勢動盪之下，經常被各國引為理論根據的「凱因斯理論」，主張在景氣不佳時以大量舉債提高公共支出來激勵經濟，但在景氣繁榮時，用有餘的政府收入來償付債務，維持健全的財政。因此，負責的政府必須「低迷時有借、榮景時有還」，不讓國債如脫韁野馬只升不降，才能保有遭逢重大經濟衝擊時的施政空間；這也是過去在台灣經濟極為艱苦的時代，兩蔣即使是在推動十大建設，卻仍然堅持平衡預算的原因。

甚且，我國目前國際處境艱難，未來在面臨更極端困境時，極可能難以尋求外來協助，故維持健全財政來應對艱險的需要，比起一般國家更為殷切。因此，我國在1996年就未雨綢繆通過《公共債務法》，限制中央政府累積債務不得超過預算前3年平均國內生產毛額（GDP）的40.6%；其目的不在提供政府一個可以恣意揮霍的空間，而是要求政府戒慎恐懼，面對嚴重的困難都要自我約束，務使累積債務勿往這個上限逼近。

但這20年來政府卻無視於《債務法》的要求，一再以建設或疫情需要為名將「特別預算」常態化，讓國家債務持續往這個上限逼進。目前的執政黨更加離譜，居然以創新手法宣稱「減債創新高」，卻讓累積債務持續攀升，還沾沾自喜說還有多少多少的「舉債空間」，彷彿沒將這個空間用完就是一項「德政」，無視於追求「平衡預算」的最高原則，及景氣良好時必須讓累積債務減少的基本要求，也不道德地壓縮未來政府應付變局的能力。須知，同樣面臨國際景氣衰退的新加坡，在努力維持經濟景氣的狀況下，卻能長年保持平衡預算；雖然規模顯著小於台灣，2017到2019這3年的預算盈餘高達200億新加坡幣（約4500多億新台幣），今年也預期會有小幅度盈餘，蔡政府是否該學學新加坡的財政紀律？

國債清償列為第一優先

因此，無論這項巨額超徵要如何處理，至少要讓累積的國債清償列為第一優先，讓國家債務下降顯著有感，再來考慮其他用途，包括用於過去缺乏預算難以推動的公共建設、補助受疫情嚴重衝擊的弱勢家庭或慈善機構等。但我們反對以「還稅於民」為由，一視同仁地全民普發現金，因為這些超徵的稅款主要來自企業的繳付，完全沒道理要「還稅」給沒被超徵的第三者；至於行政院慣用的「N倍券」伎倆更是不可取，除了勞民傷財，還暗藏不少貪瀆空間。另外，年金改革時宣稱政府財政困難、要公務員「共體時艱」接受改革，如今卻看到政府稅收年年超徵，不似財政困難的模樣，政府是否該給個說法，或考慮補償一下對公務員無理剝奪的年金？

若這種稅收超徵不是偶發，而是近十年來的持續現象，且額度越來越離譜，就顯示政府稅收預估的準確性越來越差，彰顯了政府效能不彰。將巨額超徵稅收交給效能如此不彰的政府去運用，請問民眾會有信心嗎？看看龍山寺前的遊民數量隨著稅收超徵而成長，就知道這個政府是否真能處理所得分配惡化的問題。我們甚至可將遊民的處理狀況，當成這個政府效能的指標，看看「有政府，能做出什麼事」？