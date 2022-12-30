好消息好消息，我放寒假啦！！！這幾天，各高校都陸續發出了返鄉通知，我們學校也不例外。朋友圈裡，全是同學們「回家啦」的歡呼。

正當我也準備潤回家的時候，卻看到台生群一片哀嚎。誒？回家，難道不好嗎？

回家固然好，但大夥兒要回的，是台灣。

01 告別核酸，但是……

其實二十條出來之後，去台灣的機票和航班就比之前要多了不少。而現在，新十條規定之下，連核酸、健康碼都不用看，直接趴趴走。實在沒想到，政策變得這麼快。曾經日思夜想的回台之路，現在只需一張機票！

有一說一，我也大大心動了，直接打開某藍色APP查詢去台北的機票。看了一圈：不就是在廈門、上海、香港轉個機之類的嗎，好像真能行！

我蠢蠢欲動。

我可是好幾年都沒回去了，這不得趁著「加長寒假」的機會回一下嗎？明年開學也是2月多了，從台灣回來之後再隔離，時間也綽綽有餘嘛！

然後當開始查返程機票時，我傻眼了。

一萬塊？？？你明明可以直接搶的，為什麼還要施捨我一張機票啊！（作者提供）

一萬塊？？？你明明可以直接搶的，為什麼還要施捨我一張機票啊！而且花出這一萬塊，還得去新加坡、越南、首爾逛一圈才能回的？走曼谷稍微便宜一些，但需要在機場等待一天。感覺過境麻煩？也可以在香港多呆個4天5天。

頭，疼起來了。

怎麼去台灣這麼方便，回大陸就這麼麻煩呢？

02 回家，路在何方

不看核酸、不看健康碼，新冠都已經不是陸台往返的阻礙了，為什麼台生返鄉還是這麼難？明明我記得，之前回台灣的時候還有直航，還能坐船呢！

記得2017年暑假的時候，我們一家專門嘗試坐船，從廈門「游」到金門。雖然海上有些顛簸，但只要半小時就能到達。之後只要坐個島內飛機，就能到台北啦！

「小三通」是疫情前非常熱門的一種兩岸旅客往來方式，包含了四條主要線路：福州馬尾-馬祖、黃岐-馬祖、泉州金井-金門、廈門-金門。每半個小時就有一班，時間安排上非常靈活。另外，船票也只要155元人民幣，不管淡季還是旺季都不變！而從金門飛往台灣各個城市，機票也就在500元上下。155+500不到一千塊，即使是加上打車費，也比一萬塊省太多！

老媽當年還寫了一份「攻略」，《最屌絲的入台方式「小三通」，你試過嗎？》，好奇的朋友可以去看看。可惜，新冠疫情以來，「小三通」已經暫停了2年有餘。

如果一直不能恢復「小三通」，想要往返台灣的我們，目前只能接受高昂的機票，承受中轉的麻煩和痛苦。

而對台灣，尤其是對金門民眾來說，「小三通」的恢復也事關緊要。從2001年開放「小三通」起至2020年，金門與馬祖「小三通」客船往返次數高達10.9萬航次，共出入境近2300萬人次。

大量的出入境人士直接帶動了金門、馬祖的航運，間接又為旅館、觀光、餐廳與商品消費提供新的增長點，就業市場蓬勃發展。而疫情這兩年多以來，金門的觀光產值已蒸發了70多億新台幣。

國民黨立委陳玉珍曾收到8275位金門居民的聯署書，希望民進黨當局能夠立即恢復「小三通」；相關的民調結果也顯示有7成金門民眾支持恢復「小三通」。

而幾天前，金馬兩位前民意代表，當年「小三通」的催生人陳清寶與曹爾忠聯合發起了「還我小三通」大遊行，活動於12月24日下午在台北舉行，號召全台的金馬鄉親踴躍參加，一起陳情遊行到台灣地區行政機構，要求盡快讓「小三通」復航。

不知道我們什麼時候才能用正常的價格、正常的方式回到台灣啊。（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：「一家兩岸」公眾號）