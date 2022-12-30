2022年12月中，日本政府通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，確認未來十年軍事政治路線。這3份文件包括，國家安全保障戰略（NSS）、「國家防衛戰略」以及「防衛力整備計畫」，為了落實日本國家安全政策保障其國家利益，2013年安倍晉三政府擬定NSS，這次由岸田內閣首度修訂。值得關注的，自從8月共軍圍台軍演，幾枚飛彈落入了日本的專屬經濟區，日本新安全戰略特別強調台海安全，尤其是日本防衛台海安全新策略。

防衛台海新策略

日本新版「國家安全保障戰略」修改最受注目的就是，日本將擁有反擊能力突破專守防衛。日本承諾堅持以自衛為主的安保政策，不成為軍事強國。在此之前，日本奉行完全防禦政策，現在如有必要，自衛隊可以使用最低限度的武力，以防止可能對日本或其附近國家發動飛彈攻擊。

但是日本政府強調這種可能的反擊行動，將與美國協調，任何使用武力的行為都會持在最低限度。首相岸田文雄強調「這是在憲法、國際法、國內法範圍內的應對」。反擊能力前提必須滿足以下三個條件：「日本受攻擊或友好國家受攻擊威脅到了日本的生存；沒有其他合適手段可以擊退攻擊；武力使用被控制在最低限度。」這是依據2016年新安保法制，基本上沒有破壞原本法制的規定。

為了彌補日本自衛隊僅能採取守勢態勢及低度使用武力的行動限制，修改安保文件目的是要提高美日同盟的行動能力。早在2022年1月初，日本自衛隊與美軍擬定了一份聯合作戰方案，為台灣出現緊急狀況做好應對準備。如果將情境用在台海衝突上，符合第一點與第二點，至於第三點代表著日本只能低度的介入。

當然日本動用武力之前，也要經過國會通過同意才行。畢竟自衛隊並非正規軍，要能真正的動武關鍵是得通過修改日本和平憲法第 9 條「放棄戰爭、不維持武力、不擁有交戰權」的限制。日本出兵協防他國，仍有限制。

日本政府最新國家安全戰略強調，台灣海峽的和平穩定是國際社會的安全與繁榮不可或缺的要素。為了維護台海地區的戰略平衡，現在能做就是，跟隨美國拜登政府的「綜合性威懾」戰略。但是威懾戰略，不等同於使用武力。在不使用武力的前提下，日本「綜合性威懾」戰略，強調強化西南諸島防衛能力與提高防衛預算。

強化西南諸島防衛能力

2022年1月美日外交國防部長（2+2）會談之中達成共識，美日聯合作戰方案在日本西南的鹿兒島縣至沖繩縣的西南諸島建立臨時攻擊基地。目的是針對台海問題出現緊急狀況，做好應對準備。12月初，日本宣布為有效對抗日本周邊的彈道飛彈威脅，過去主要以攔截敵機與區域防空為主要任務的陸上自衛隊防空部隊，將具備彈道飛彈防禦（BMD）能力，以強化防衛戰力；這也代表在日本西南諸島內，具BMD的自衛隊兵力，可望擴增近3倍。2023 年3月底之前在南西群島石垣島， 配備中程地對空導彈、反艦導彈和約 500-600 名日本自衛隊 (JSF) 部。2031 年底前在西南島嶼強化反彈道導彈 (ABM) ，飛彈防禦部隊計劃已納入政府的防衛計劃之中。

提高預算為有效的威懾能力，創造條件

為了因應台海衝突，岸田文雄曾指示政府相關單位研究美軍預算規模，作為日本擬定新的軍事預算參考。所以在這次新的安保文件中，日本政府為了提高自衛隊的能力，考量軍費開支必須要保持一定的水準，決心在2027年前，將軍費開支提高到GDP 的比例提高到 2%，這是必要的措施。

1976年，當時的日本首相三木武夫政府將防衛預算佔GDP比例控制在1%以內。在G7國家之中，日本防衛預算是最低的。只有在2010年超過這個數字，當時日本 GDP 因全球金融危機的影響而下滑。所以在過去，將近10年裡，日本防衛預算可以說是維持一種低度、有限制的成長。為了因應未來下一個10年計劃，包括人力資源，新的作戰，自衛隊體制改革、先進武器採購等等，都需要適當的預算支持。

日本將台海安全綁在一起，在白皮書上提醒台海軍事力量不平衡，目的要提醒不要太輕忽台海衝突的可能性。雖然日本自隊還沒有完全使用武力反擊外敵能力，近年來日本越來越重視安全問題，自衛隊要能夠能在海上、空中與敵軍作戰，日本深知唯有提高防衛預算，投入先進武器的研發及採購先進武器，才是發展不對稱戰略的致勝關鍵點。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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