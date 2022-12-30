立委邱顯智昨天在臉書發布調查戶政資料外洩諸多疑點，研判外洩時間應落在2018年4月2日以後，並確認內政部當天確實有進行戶役政資料介接，但找無介接單位。意即疑似「內鬼」所為。內政部代理部長花敬群答覆立委李貴敏質詢此事件時說，「是以國家最高規格保管，但是沒有人能回答你這種抽象的問題」隨即轉頭離開備詢台。蘇內閣官員不甩立委質詢，再次在國會殿堂傲慢、囂張故態復萌，無視「下架民進黨」的最新民意。

自10月28日媒體披露我國2300萬人戶籍資料遭一名帳號名為「OKE」的駭客在「Breach Forums」上網販售，內政部先是否認「格式不同」，後對朝野立委監督質詢以「檢調偵查不公開」迴避。直到昨天花敬群在立法院的表現，絲毫沒有一點愧疚自責的謙卑。

但此事件已被公開包括副總統賴清德、國安局長陳明通、國安會秘書長顧立雄、內政部前部長徐國勇、數位部長唐鳳、多名立委、縣市首長等戶籍資訊，茲事體大，朝野立委不分黨派積極調查，內政部兩個多月過去竟然連行政調查也沒有半個字，完全推給檢調單位。

若真如立委邱顯智調查結果，不是駭客，而是「內鬼」所為，花敬群所謂「國家最高規格保管」顯然存在有體系內的破口，這是國家安全的大漏洞。花敬群有何資格囂張，不甩監督？發生這等國家級的資安災難，難道老百姓不能憤怒說「不容國家出賣我！」？

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