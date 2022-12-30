日前小英總統針對役期問題發表重要講話，其中談到役期延長時，簡單的說只有兩項主軸：其一為這是她作為總統和三軍統帥「困難的決定」，其二則是「沒有美國的影響」。這兩項主軸看似簡單，其意義卻非常深遠。筆者「聽音析義」，提出以下看法。

一、「困難的決定」並不一定就會有正確的結果和效應。蔣經國的民主化開放黨禁報禁，山本五十六的偷襲珍珠港，就是顯例。

二、談到「沒有美國的影響」，就得先知道什麼叫「影響」。影響最淺顯的意思就是「如影隨形」及「如響斯應」。昭昭事實告訴我們，美國就是蔡政府的「附骨之蛆」；美國一打噴嚏，蔡政府就得「聞弦歌而知雅意」，有時甚至還得舉一反三。若謂役期調整沒有老美的影子，其誰能信。

一定的「決定」，就會產生一定的「影響」，一定的「影響」，就會產生一定的「結果」，這是一切事物發展的必然，是不以人們的意志為轉移的。蔣經國的民主化，開放報禁黨禁，結果民進黨執政後獨裁式民主，產生社會價值的混亂和顛倒，以族群撕裂和政黨惡鬥，引發台灣30多年來的惶惑不安。山本五十六當年偷襲珍珠港前曾說：「此役或將導致帝國的不測」，後來果然一語成讖。

當年柯林頓和老布希角逐總統，有句名言：「笨蛋，問題在經濟」，對這次役期延長和蔡總統的講話，筆者想東施一下，也要說：「笨蛋，問題不在役期，而在軍心、士氣和全民意志」。

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