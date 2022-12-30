和平從來不是上天恩賜給人們的禮物，也不是鑽石般永不毀壞的珍寶；和平是脆弱的，如同易碎的瓷器，需要好好呵護，必須相關各方秉持包容共存心念，化解相互矛盾、平衡強弱差異、理順彼此關係才能確保。

台海維持了七十餘年的和平，如今進入關鍵時刻，存續或滅裂已非定數，而繫於美中台三方執政當局的意向、智慧與互動結果，也繫於身在其中禍福深受制約的台灣民眾如何做出明智抉擇。

美中台三角關係近年出現重大變化，美中關係益發對峙，美台關係趨於熱絡，兩岸關係陷入緊張，進入兵凶戰危的邊緣，台海被認為是地表最危險的地方，和平面臨可能崩解的危機，從而使台灣民眾的生命財產蒙受淪喪風險。

這次地方公職選舉結果顯示民心愈益思危，期盼和平長存不去，避免戰爭降臨，因此國民黨方面提出的「票投國民黨，兩岸無戰場」、「票投民進黨，青年上戰場」、「戰爭與和平的抉擇」訴求頗能引起共鳴，打動人心。相反的，民進黨長久以來呼喊的「抗中保台」口號已失去號召力，既無召喚中間選民支持的效應，也不再有吸引基本盤踴躍投票的煽惑力。

民進黨「芒果乾」（亡國感）賣不動的根本原因，在於多數民眾逐漸覺醒，認清民進黨不斷在挑激兩岸關係，蠱惑民眾的反中激情，而其動機絕非出自愛台灣的情懷，也無捍衛台灣的具體對策；其目的只有一個，那就是騙票與催票。長久以來，為了逞一黨私利，民進黨罔顧兩千三百萬人的命運，恣意激化兩岸對立，撕裂內部關係，破壞台海和平。

避戰是所有相關各方的共同責任。誠如美國在台協會台北辦事處長孫曉雅選舉後所說，「避免戰爭是所有政策制定者、利害相關者與外交官的共同責任，戰火造成慘絕人寰的悲劇，如同正在發生的烏克蘭戰事，所有人都應該竭盡全力避免戰爭發生」。這正是國民黨念茲在茲的核心關懷，也是一貫致力於避戰的根本緣由，然而竟遭民進黨汙衊栽贓為賣台、舔共、投降主義。

實際上，國民黨兩岸政策的終極目標就是「捍衛中華民國、守護台灣人民」，堅持國家主權地位不可抹殺，所實踐的民主價值不容侵犯，所奉行的兩岸和諧相處並積極交流協商路線不容更張。反觀民進黨，所作所為證明其只想占民眾恐懼中共犯台心理的便宜，卻不願負起戰爭帶來毀滅損害的責任，所以所謂「抗中保台」只不過是用來騙票的空包彈，根本擋不住共軍的實彈攻擊，無法保障台灣的安全。

國民黨奉行的避戰之道是備戰與交流並行，就是朱立倫主席提出的「2D戰略」主張，兼顧「防衛」（Defense）與「對話」（Dialogue）。沒有防衛的意志與武裝，則避戰只是投降，無法防止戰爭發生，也沒有捍衛國家與守護人民的能力。

另一方面，對話也是避戰的必要機制，必須堅守憲法本分而不另謀他途，確保兩岸協商的政治基礎，才能與對岸政府進行對話，夯實避戰的基石。做為兩岸交流政治基礎的九二共識，雖然兩岸認知略有不同，但其效用仍在，可以在憲法的基礎上詮釋其意涵，不必擱置，更不容否定。

無論哪個政黨，相信都不願發生戰爭，差別在於拿出什麼辦法緩解戰爭的風險，其所奉行的政策方針能否紓解民眾的燃眉之急與切身之痛。民進黨一路以來都是在掙脫中華民國憲法加諸的約束，以維持現狀的說詞掩飾改變現狀的行徑，以切香腸的方式邁向實質台獨，且在與美中的關係上過度失衡，成為一方的馬前卒與代理人，由此而更加惡化兩岸的緊張關係。

八月間美國眾議院議長裴洛西堅持訪台，帶給對岸重大的刺激與警覺，隨而以此為藉口，採取改變台海現狀的行動，進行軍事實彈演習，跨越台灣海峽中線，迫近甚至意圖侵犯台灣領海線，創造了「新現實」，藉以確保其對台美關係所畫紅線的威信，甚至塑立了所謂的「新常態」，以經常性演習對進犯台灣做準備。

中共對台的武力施壓越來越加大力道，致使和平備受威脅。習近平總書記於中共20大開幕式發表政治報告時指出，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，且「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。他所發出的訊號可堪台灣朝野深切正視與警惕。

和平的確保固然取決於強勢一方更多，但弱勢一方也有努力的空間，甚至因為萬一發生戰爭必然承受更大損害，而必須更加致力於避免戰爭，維繫和平。如果無法避戰，則兩方都將蒙受重大損害，台灣將一如烏克蘭，遭戰火蹂躪，生靈塗炭，難以復原。中國大陸亦將損失慘重，不僅將支付重大軍事與經濟代價，也將遭受國際制裁而陷入更加孤立的困境中。兩岸都經不起戰爭帶來的慘重損害。唯有繼續保持和平局面，兩岸才能循著既定路徑向前推進，而且互助互惠，共同增益兩方的發展動能。

基於此一認知，「兩岸和平萬事興」是永世不移的道理，兩岸朝野與官民應該奉為圭臬；兩岸無論在朝在野，無論官方或是民間，都應秉持善意，嚴守分際，並以同理心相互體諒，致力於和平的維繫，盡一切力量避戰，共同開創中華民族的萬世太平。

（作者為資深媒體人）

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