九合一選舉結束1個月後，民進黨敗選檢討報告出爐，其中雖點出論文抄襲、黑金、治安、疫情等問題，卻無任何解決之道；更重要的是，唯一被點名的是論文抄襲的林智堅，卻似完全不干府院的事，蔡英文、蘇貞昌沒責任，網軍側翼也放過，這種檢討豈止「做半套」，根本是綠委何志偉所說的「走形式」。

林濁水曾諷刺，從九合一開票後到嘉義市長敗選，民進黨都稱要反省，「真會反省、真愛反省。」但當外界關注民進黨如何端出敗選報告時，民眾又失望了。因報告只是說空話、唱高調，看不出執政黨如何戮力反省，以最謙卑的態度面對自己、面對執政及民眾。

拿黑金問題來說，檢討報告完全避談誰是戰犯。準黨主席賴清德曾說「黨內黑金」是敗選主因；參選北市立委補選的吳怡農直接點名黃承國，並表態「不應已讀不回」；綠委陳亭妃更跳出來說，黑金、黑道至今仍瘋狂存在。民進黨面對「黑金」如此走過場，還能叫反省嗎？

更難以置信的是，報告對造成執政亂象的決策當局完全避而不談。事實上，導致民進黨票源銳減，以及中間、年輕選票流失的主因，正是決策錯誤及包庇亂象所致，如延長兵役、涉及論文抄襲的國安局長陳明通，概屬總統權責；高端疫苗之亂、治安敗壞主責在行政院。但敗選後，蔡英文認為是民眾與政府認知不同，當綠委直指蘇揆應為選舉負責時，卻見到蘇貞昌振振有辭稱「不回應無端批評」。

選戰大敗，蔡蘇的「反省」與民意差距竟如此遙遠，又如何奢求檢討報告及格過關？當檢討報告都過不了綠營這關，2024大選也必然難過人民這關。