本月台積電創辦人張忠謀在台積電美國亞利桑那州廠的移機典禮當著拜登總統的面表示：「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」，立刻引起媒體和國人的熱烈討論。

過去全球化和自由貿易都是美國基於其自身利益全力推動的全球戰略，而今台積電被逼迫到美國設廠，且是最尖端半導體製程，張創辦人當著拜登的面藉機迸出這句話，讓人有一吐怨氣的感覺。

全球化到底死了沒有？如果死了，為何台積電還要到日本設廠和成立研究中心，甚至還打算到德國去設廠？

全球化最簡單的概念就是人員、資金、貨品、服務和知識等，在全球進行跨境自由移動。近代全球化的發展可溯至二次世界大戰之後，依著時代的前進，陸續有許多股力量加入這洪流為其推波助瀾，一般最熟悉的是世界貿易組織(WTO)。

WTO的前身是《關稅暨貿易總協定》(GATT)，1947年由23個國家在日內瓦共同簽署，主要的宗旨在撤除貿易障礙。當時各成員國平均關稅為22%，而後藉著不同回合談判，持續降低各國關稅和非關稅障礙；直至1994年，成員關稅水準已降至5%左右。

至1995年GATT進一步轉化為WTO，其與GATT重要的差別是GATT僅是由各成員共同簽署的協定，設有秘書處，而WTO則是正式的國際組織，且其範疇擴及服務部門和智慧財產權等。迄今WTO擁有164個成員，涵蓋全球98%的貿易，是自由貿易和全球化最重要的推手。雖然WTO的功能已經不如往昔，但是大部分成員基本上仍舊遵守WTO的規範在運行。

其次是在WTO架構下，自2000年起成員間掀起洽簽「自由貿易協定」(FTA)的浪潮，在投資、貿易、貨品、服務、智財權、經濟合作等各方面進行高度的經貿整合，至2021年6月底全球已有366項FTA施行中；例如歐盟已有76%的貨品貿易涵蓋在FTA之下，韓國則有近70%、東協有60%。

經貿之外，科技亦是驅動全球化的主力。資通訊科技的進步讓跨國企業可以進行各地區事業的整合協調，運輸科技的進步讓全球運輸效率提高，產品與製程技術的進步讓產品與製程可以分散在海外不同地區生產或代工等；尤其是數位科技無遠弗屆的穿透力，更是成了驅動現代全球化的主軸。

在產業方面，為了因應全球市場的快速變化，提升創新循環效率，資通訊、醫藥、半導體產業等都進行了發展模式的改變，從垂直整合模式轉化為水平整合，產業鏈由不同環節的專業分工串起高效率的生態體系，擴大了參與經濟活動的國家。

總而言之，全球化是由多股強大力量匯聚而成，但究其核心則是來自人類追求更高生活水準的本能，以及企業追求生產資源的更高生產力、求生存發展的動力，這才是沛然莫之能禦的力量來源。

當然，全球化在演進的過程會不斷遭遇逆流，包括天災、疾病、戰爭、政治對抗、貿易保護等，但是從歷史的觀點，這些橫阻都將一一歸於平靜。當前雖然有俄烏戰爭、新冠疫情、美中對抗等對全球化造成衝擊，但是數位科技的發展與區域經濟的整合仍舊引領著全球化的腳步往前邁進，例如2017～2021年全球跨境數據流量增加了1.7倍，另外CPTPP與RCEP兩個大型區域經濟整合都已陸續生效施行，將逐步發揮其加強全球化的作用。

反觀美國，為了遂行其政治目的及防堵中國大陸半導體產業發展，肆無忌憚的違反WTO規則，包括採行優厚補貼獎勵、購買國產品、自訂國內法規、無限制擴張外國直接產品規則的出口管制等，甚至不惜使用政治脅迫手段，犧牲外國盟邦與本國企業利益、破壞半導體產業創新等，處處違逆全球化的核心驅動力量，雖然或可一時得逞，但是終將如1989年柏林圍牆倒塌、1991年蘇聯解體，倒在全球化的浪潮之下。（作者為前經建會主委、前經濟部長）