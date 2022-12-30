蔡總統決定將義務役役期延長到1年，有美國施壓的味道，卻沒有美國練兵的精髓，未來若是無法排除軍事單位頭上那些婆婆媽媽對軍事訓練的不當干預，即使義務役期延長，恐怕台灣也練不出可戰之兵。

追根究柢，台灣之所以和海峽對岸弄到今天這般緊張情勢，都是民進黨政府全面執政下搞起仇中恨中、去中國化、走台獨路線所引發的。如今，蔡政府知道情勢糟了，台灣可能真的必須面臨中國大陸的軍事入侵，只好向美國請求軍事支援。

要美國派出他們的子弟為台灣人打仗，這只是民進黨人自欺欺人的夢想。稍對國際政治有點涉獵的人都清楚，美國對台灣及台海的政策，講求的不是台灣人民的利益，也不是民進黨政府的利益，而是美國人的利益。於是美國人逼蔡政府採取延長義務役役期的作法，以提升台灣的自我防衛能力。

目前美國有不少「退役後」的特戰軍人、武器專家，藉由美國在台協會（AIT）的引介，分派到台灣陸海空三軍，協助我們的軍隊訓練戰技及操作精密武器系統。這些美國人深知台灣若真要提升軍隊作戰能力，必須要提升台灣軍人的戰鬥技能、戰場生存能力及操作精密武器的專業能力。

從美國軍人訓練的角度和經驗來看，台灣只要把役男的服役期限由現在的4個月拉長到1年或兩年，應該就可以訓練出可以上戰場戰鬥的士兵。但這是因為美國軍人並不了解台灣軍隊，美國政府也不知道台灣軍隊訓練所面臨的問題。

照理說，民進黨政府應該比美國政府還了解《孫子兵法》的精義。畢竟《孫子兵法》是中國的兵書。但實際上，美國在軍人的訓練上，不論是美國各個軍校或各軍種的新兵訓練中心，美國抱持著「不教而戰，謂之殺」的觀念，嚴格訓練士兵。

美軍認為，鬆懈而妥協的訓練，等於是把沒有作戰能力的士兵送到戰場喪命，當炮灰。所以，美國軍事單位把不合理的要求和不正常的狀況當訓練、將惡劣的環境及突發狀況當生存挑戰等，都視為是養成合格士兵的要件。

但反觀台灣的軍事訓練，比起美國童子軍、白人種族武裝力量還差。新兵接受訓練的課目幾乎沒有什麼戰鬥力，大半時間都在打掃環境、擦槍。體能訓練也鬆懈妥協，3千公尺或5千公尺跑步，新兵說跑不動就可以不用跑；氣溫高一點就不能出野外操訓；寢室冷氣不夠強，新兵就投訴。

12月28日晚上，宜蘭金六結營區發生停電半小時的意外，就證明了台灣軍隊作戰能力不是延長義務役期就能提升的事實。據報導，該營區當晚突然停電，營區內的役男並不是立即進入備戰狀態，而是打手機向家長投訴，說他們洗澡沒熱水，或洗澡洗了一半。家長也立即透過民意代表向軍方關切或抗議，說當天役男穿著雨衣投擲手榴彈受測，身體又濕又黏，如果沒洗到熱水澡「一定很不舒服」，而且新兵都應該在晚間7時30分前就盥洗完畢。

面對這樣的投訴，軍方也視為當然，立馬回應說，單位「備妥雨衣、薑湯」，訓練全程務使官兵在「安全無虞」的準備下完成訓練。

士兵上的戰場，絕對沒有安全無虞的。營區停電有可能是遭受外敵攻擊，沒水洗澡，甚至只有髒水可擦澡，也是士兵在戰場上面臨的惡劣環境之一。一個只懂得「備妥雨衣、薑湯」，保證安全無虞的軍事訓練，義務役期就算延長到3年，又有多少戰力呢？（作者為資深媒體人）