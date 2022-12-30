九合一大選結束已超過1個月，遭逢地方選舉史上最大挫敗的民進黨似乎還處在一片混沌中，不知如何回應民意。敗選意味著民進黨的施政不受人民認可，執政團隊當然必須負最大的責任，總統蔡英文似乎聽不見外界頻頻要求內閣必須改組的呼籲，行政院長蘇貞昌更是創下「敗選不走人」的紀錄，至今仍不動如山。

選舉過後，人民期待執政的民進黨能有所作為。不料，蔡英文竟然在民調最低迷時提出兵役延長的決策，讓民進黨本來就已經流失的年輕族群支持度加速崩盤；而由涉論文抄襲的前桃園市長鄭文燦領銜的敗選小組，提出了一份內容敷衍了事、避重就輕的敗選檢討報告，更讓民進黨成了笑柄。

自九合一敗選以來，民進黨的所作所為讓人完全感受不到這個政黨有「痛定思痛、洗心革面」的決心，蘇貞昌還撐在台上，內閣官員也毫無反省，部分高官倨傲的態度令人難以置信。日前內政部代理部長花敬群在接受藍營立委李貴敏質詢時，對著立委大吼大叫、甚至一度直接離開備詢台，誇張脫序的行徑連民進黨自家人都看不下去。台北市議員王世堅就說，如果花敬群備詢的場面是發生在台北市議會，那他會丟一支粉筆、讓花畫一個圈圈，站在那邊罰站。言下之意，李貴敏對他已經是夠客氣的了。

民進黨才剛吞下敗選，內閣官員謙卑、低調行事都來不及，花敬群的氣焰竟如此之高，簡直是匪夷所思，莫非他想模仿衛福部長薛瑞元的嗆辣風格，博取長官關愛的眼神，以爭取內閣改組後「扶正」嗎？別忘了，薛瑞元已被外界認為是陳時中大敗的重要戰犯之一，花敬群急著加入「豬隊友大隊」，只會讓「討厭民進黨」的氛圍繼續擴大。

蘇貞昌賴著不走，內閣裡又有這些胡言亂語、不知分際的火爆浪子，不斷增加民意的怨氣和憤怒，讓民進黨到現在還無法走出挫敗，整個黨亂成一片，綠委憂心不已。正國會立委陳亭妃就直接開炮問黨中央，黨的敗選檢討報告出爐了，那行政院的檢討報告呢？另一位綠委高嘉瑜則表示，內閣應該「團進團出」，意思是一旦蘇揆下台，整個蘇團隊應該就地解散；不令人意外的是，高直接點名花敬群「EQ差、不適任」。

目前黨內外逼退蘇貞昌的壓力極大，想必蔡英文也留他不久，蘇個人再怎麼負隅頑抗，下台走人已是無可逃避。蘇在政壇打滾了幾十年，還曾以「電火球、衝衝衝」成為政壇明星，權力的滋味、從政的光環，也享受得夠多了，如今75歲高齡，還在貪戀什麼呢？即使是為鞏固並傳承家族的政治香火與相關利益，老實說，身為民選總統以來在任時間最長的行政院長，蘇為後輩舖路、創造機會也努力得夠久了，再做下去，可不是累積資源而是與人結怨了。

奉勸蘇貞昌走人吧！如此死皮賴臉，不但晚節不保、毀了自己的一世英名，更會拖垮民進黨。（作者為資深媒體人）