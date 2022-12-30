在蔡總統宣布延長義務役役期為1年後，美國馬上宣布最新的對台軍售，重點是總額1.8億美元的「火山」反戰車快速布雷系統，這也是拜登政府任內第八度對台軍售。此次軍售包括增程機動戰術卡車、M87A1布雷筒、M88及M89型訓練彈，及相關設備、測檯、操作訓練、裝備維護之人員培訓等。因具備高機動及快速布雷能力，可使國軍因應敵情威脅而做出迅速反應，有助提升「不對稱作戰」能力。

我國的武器裝備長年受到國際因素的變幻無常而無法有效取得建軍備戰所需，且國防自主能力有限，無法充分因應共軍強大的軍事威脅，因此外購現貨便成建軍備戰的主流。此次我國所軍購的火山布雷系統為陸用型的車載布雷系統，利用M977重型卡車裝載雷具，10分鐘內約可部署160個M87A1戰防雷，因其具備機動性高、節省工兵人力、雷區散布面積廣、布雷作業速度快等特性，可有效達到快速機動布雷、阻滯登陸敵軍戰力之擴張，為國軍爭取寶貴的作戰主動權。

就目前台澎防衛作戰而言，由於具備高機動性的火山布雷系統可大幅提升國軍布雷效率，使登陸的共軍為避免傷亡過重，必須增加登陸部隊的掃雷工作以保障部隊安全。由於掃雷工作屬於高風險的軍事任務，共軍當然無法立即實施戰略展開發揮火力，直接使國軍利用此契機迅速集結有生戰力阻擊敵軍。

再者，由於台海戰略縱深短淺，預警時間相對有限，國軍在最後階段面臨中共對台兩棲登陸作戰時，必須善用台灣地理優勢。可因應敵情威脅迅速反應，以最快速度布設大型雷區，將「陸上機動布雷系統」運用於灘岸或預想敵軍前進道路上施放地雷，勢必延緩敵軍行動，國軍便可乘勢有效執行攻防任務掃蕩敵軍。

就戰略層面而言，目前美國對台出售武器，就是欲將台灣打造成一隻武裝的刺蝟、豪豬、毒蛙、毒蠍等各種吞不下的「火力島」，並和對岸進行激烈焦土戰，使中共必須付出慘痛的軍事代價而且未必獲勝，甚至趁機拖垮對岸，就像目前的俄烏戰爭一樣。

但兩岸終究要長久走下去，在經貿關係密切的前提下已不可能完全切割，兩岸互動當然會降低敵我意識，在無法發揮同仇敵愾的氛圍下，實體的戰力能發揮多大的比率就變成必須思考的主軸，也是非常大的障礙，但是政府在這方面卻未妥善評估。武器未必能全然發揮戰力，思想武裝、軍心士氣、訓練強度、軍隊組織文化、朝野團結等諸多因素才是重要關鍵，但是現在卻看不出政府有任何作為。一味在兵役制度或武器採購上纏繞，只是事倍功半、治標未治本、頭重腳輕、失去重心，目前是到了應該嚴肅以對的勢頭了。（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學榮譽講座教授）