蔡政府為推徵兵，將役期延長1年，為了怕役男擔心當兵浪費時間，神來一筆「學刺槍不如學刺針」，這句話是很高明的宣傳技倆。「刺槍」太傳統，刺針飛彈非常「高級感」，然而，刺針飛彈1枚造價2400萬元，怎麼可能讓役男人人打1枚？政府當然知道實情，但先安撫役男與家屬，其他的，選完2024總統大選後再說。

不要說打刺針飛彈，美方售我的500枚人攜式刺針，因俄烏戰爭拖延還沒到貨，主戰部隊都缺裝，沒得打，怎麼輪得到役男？國軍現役復仇者與雙聯裝刺針飛彈，為怕流入恐怖分子手中，美方管制很嚴，以前是半年來台檢查1次，現在改為1年檢查1次，都是照序號核對，1枚也不能少。美方查得嚴，飛彈造價又高，役男能不能打刺針，想也知道。即便戰機飛行員受過完整訓練，也可能要排5年，才能打到1枚空對空飛彈，不是說打就打得到的。

其實，回頭看募兵制曾兩度跳票，現因少子化，募兵只會愈來愈困難，徵兵是必走之路，役男只是提款機，如此而已，道理簡單至極。

國軍全募兵制本預定2014年實施，83年次以後役男改為4個月軍事訓練役，82年次以前役男改為1年替代役。由於募兵不理想，國防部長嚴明決定延後2年，改為2016年施行，讓本來要轉服替代役的82年次役男仍服1年義務役，這是募兵制第一次跳票，2015年，國防部長高廣圻再延1年，則是第二次跳票。

2016年，蔡總統剛上任的第1年，尚未被徵調的82年次以前出生的役男還有約9萬餘人，這批役男等於被當提款機用來應急，錢不夠，就領出來花；也有人就比喻，這批役男被當成翡翠水庫，哪裡水不夠，就開閘放水調節。

事實上，蔡總統上任曾研討過，在募兵不理想的情況下做兩個決定，一是續徵82年次以前的1年期役男；另一個決定是讓83年次以後出生的4個月軍事訓練役下部隊，減輕部隊人力負擔，但這個政策做了1年就停了。直到去年11月，國防部又開始恢復。

這次役期延長1年，蔡政府寫了26頁說帖，洋洋灑灑，其實只是要說一件事，在主戰部隊不裁減的情況下，募兵制做不下去了，所以只得走回頭路，開始徵兵，再度把役男當提款機，領出來補充兵力。

政府規畫未來將有主戰部隊、守備部隊等，義務役役男主要分發到守備部隊，但這只是規畫，就像募兵制，規畫好後仍跳票兩次。2024年開始徵召役男，當年僅9千多，次年也不多，而守備旅又歸陸軍管，當然是優先補充主戰部隊，剩下的才填守備旅。怎麼可能放著主戰部隊編現比直直落，把珍貴的兵源放到二線部隊，還學刺針飛彈？