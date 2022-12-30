日前民進黨台北市第三選區立委候選人吳怡農，拋出「松山機場」遷建議題，隨即在政壇引發不同的聲音。支持者認為，若將松機遷建，利於台北市後續的都市發展，也可順勢降低噪音污染；反對者則認為，松山機場有著交通上的便利，若強行遷移不利台北市的國際化發展。本文則認為，無論松山機場未來遷建與否，皆須從國家安全的角度分析，以利國家整體發展。

國家安全包括傳統的軍事安全與非傳統安全，本文先以傳統的軍事安全進行論述。

從傳統的軍事安全來說，台灣本島有將近20個機場，無論是純「軍用」機場，或是「軍民」兩用機場，對於台灣整體的國家安全皆有相當助益。平時各處機場為空軍各型飛機的停靠、駐防點，也會是空軍飛機的緊急降落機場；戰時會成每個空軍飛行聯隊的（戰機）備用降落地點，因此無論是松山機場，或是其它機場皆有存續的必要性，這是松山機場不可輕易遷建的理由。

再者若輕易將松山機場遷移，位於松山機場內的「松山指揮部」該如何部署？因松指部下轄空軍「行政專機隊」，為平時正、副元首、行政首長及長官的專機機隊，平時為國家元首或軍方高層搭乘行政專機的地點，戰時成為國家元首的撤退基地，若強行搬遷，以上國家安全問題該如何解決？台灣還有空間興建一座全新的機場嗎？諸多的國安議題需要各界嚴肅深思。若僅憑一位政治人物的異想天開，而忽略國家整體運作發展，不成熟的言論終將經不起社會檢驗。

然而，國安不單僅有軍事安全，尚有非傳統安全議題需要面對、克服。台灣畢竟是一個風災、雨災與地震相當頻繁的國家，每次大型的天然災害，國人同胞皆會看見國軍弟兄參與救援任務，參與救援的部隊包括直升機部隊、地面的人力、陸戰隊兩棲甲車等，本文相信類似的新聞畫面，國人相當熟悉。多一個機場利於救災時救難直升機的進駐與調動，尤其現行天災幾乎都為複合式天災，僅單靠地面搜救隊仍無法完成救援任務，必須仰賴空中救援直升機的協助，才能順利執行搜救任務。若少一個松山機場，將影響直升機的任務調派，相關的救援成本與時間掌控，其政治責任絕非一位立委參選人能夠承擔。若類似言論持續在台發酵，將有誤導民眾之嫌。

松山機場自1936啟用至今超過一甲子，它不但曾經是台灣通往國際的重要機場，也承擔著國安的重責大任，它更是台北市持續邁向現代化、國際化一個重要的機場。如今因為立委補選之戰，候選人為強打出亮眼政見，吸引媒體焦點，竟能毫不在乎松山機場對於國安的影響與意義，現在的台灣不但是要努力降低兩岸發生衝突的機會，更要保障既有的國安資本，以利國家安全永續發展。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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