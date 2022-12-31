利落的短髮，藍色的雙肩包，左手拎著裝滿羽毛球的箱子，右肩背著心愛的羽毛球拍，這是來自台灣高雄的陳彥樺的標誌性形象。曾經的職業運動員陳彥樺如今是上海的一名羽毛球教練。

2016年受球友邀請，陳彥樺第一次來到上海，在參加完一個小型賽事後，陳彥樺就對這裡產生了「很好的印象」。「感覺上海的發展非常城市化，整體城市和街道的氛圍跟台北很接近，但又比台北節奏更快，會讓人感覺更有希望。」陳彥樺說。

恰好處於職業選擇期的陳彥樺，產生了「是不是可以把發展重心往大陸挪挪看」的想法，回到台灣後，陳彥樺就開始為「登陸」發展做準備。因為對大陸環境缺乏瞭解，陳彥樺最終把自己的第一站定在了有較多熟悉朋友的昆山。但9個月後，陳彥樺發現，待在朋友比較多的城市，固然解決了生活中的孤獨感，但事業上似乎沒有太大起色。

事業上的寒冬遇上天氣上的寒冬，陳彥樺如今回憶起那個冬天，「冷」是她的最大感受，但很快她便重新振作起來。一次來上海出差，坐在行駛著的出租車上，透過車窗，陳彥樺看到，遠處矗立的地標建築，和眼前來來往往的車輛交匯融合，那種都市感和忙碌感一下子讓她溫暖起來，「我是不是有一天也能夠在這個城市奮鬥一下。」陳彥樺暗自思忖。

與其臨淵羨魚，不如退而結網。陳彥樺立馬開啟了闖蕩上海灘的計劃，在上海一家體校找到穩定工作後，陳彥樺沒有安於現狀，而是開始思考更為長遠的發展計劃。這期間，她與一家平台合拍羽毛球教學視頻，還經常跨城市進行教學互動。

在陳彥樺書桌抽屜裡，一直珍藏著厚厚一沓高鐵票，每一張票上都印記著她的奮鬥史。「這些高鐵票像不像撲克牌？我剛來的時候，經常搭車去我常住城市以外的地方尋找更多機會，人家是打車，我都是打高鐵出行，這些我一直捨不得扔，是蠻珍貴的一段回憶。」陳彥樺一邊擺弄著高鐵票一邊笑著說。

隨著教學視頻點擊量和各地生源的慢慢累積，陳彥樺的知名度開始在羽毛球行業圈不斷提升。不久後，陳彥樺已不再需要東奔西跑尋找生源，各個城市的粉絲們慕名而來，主動到上海找她學球，她每週的課時都排得滿滿當當。陳彥樺也從之前的孤軍奮戰，到現在搭建起了自己的教練團隊，據悉，目前陳彥樺的團隊裡共有5個來自兩岸的教練。

在陳彥樺眼中，大陸是非常適合台灣體育教練員發展的地方，因為不管是羽毛球運動，還是其他各類運動項目，這裡都是一個很大且頗具潛力的市場。陳彥樺說：「運動教練員的服務來自於大眾的熱愛，在這裡我可以很強烈感受到全民健身和熱愛運動的氛圍。」

同時這也成為陳彥樺堅定留下來發展的原因。根據陳彥樺的經驗，在上海如果晚上想要打羽毛球，需要提前好幾天進行場地預約，因為每天都爆滿，根本不可能隨到隨得。而週末，她可能會在不同的城市打比賽，相對於台灣可能一年才幾次的大型賽事，這裡隨處可見。「體育運動的火爆程度，如果不是親身體驗，你完全沒辦法想像。」陳彥樺說。

初到上海，除了一身的羽毛球技術，陳彥樺一無所有，從招募球員到場地選擇，一切都從零開始，但陳彥樺一直享受其中，並在這個城市有著滿滿的歸屬感。陳彥樺表示，自己在異地最強的歸屬感，就是覺得自己在這座城市有價值，「能發揮我羽毛球技能的地方就是家。」

在這個「家」裡，除了事業的發展，陳彥樺還結識了一群很好的朋友——她的學生，平時他們會經常相約聚餐。除了討論羽毛球技術，陳彥樺的學生們還會為她未來的職業規劃提出建議。「我的學生很多是上海本地人，而且從事各行各業，我很喜歡和他們相處在一起，因為可以學到很多東西，每個人都會從自己的角度出發，給我提出很好和很有用的建議。」陳彥樺說。

來到大陸，陳彥樺坦言是自己人生中非常重要的經歷，她一直希望能做些什麼回饋這裡帶給她的一切。她表示，自己未來最大的夢想是，希望能通過自己創建的平台舉辦一些品牌賽事，讓羽毛球這項運動成為促進兩岸交流的橋樑。（繆璐）