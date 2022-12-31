2024年是台南建城400年，市政府要盛大慶祝，林濁水罵台南市政府，說不該邀請荷蘭在台代表參加慶典，說得太好了。荷蘭當年殖民台灣，後來又被鄭成功打跑，我們如今把殖民者找來，要幹嘛？我就來跟林濁水跟黃偉哲，講一講民族氣節，跟民族尊嚴。

當然，我覺得，也不是不可以邀請荷蘭駐台代表來參加慶典，如果可以同場邀請鄭成功後人，紀念鄭成功擊敗荷蘭人的光榮成就，讓他們知道，從鄭成功開始台灣就被中國光復了，那倒也不是不可以邀請荷蘭代表來。還原史實嘛！

可是，林濁水會不會太虛偽？都說到殖民統治了，怎麼不肯面對日本殖民台灣的歷史？我們不是更應該討論一下，日本對台灣的50年殖民統治，是怎麼回事？日據時代，根據日本警察廳紀錄，殺了50或60萬抗日台灣人，極盡剝削，就更不要說了。台南抗日的英烈事蹟，要不要說一說？屠殺台灣人的歷史，敢不敢談？

1895年的乙未戰爭，劉永福在台南抗日，要不要盛大紀念？1915年，余清芳領導的噍吧哖事件，是台灣抗日史上規模最大，犧牲人數最多的事件，玉井虎頭山，有噍吧哖抗日紀念碑，這次要不要盛大紀念？楠西龜丹溫泉上游的鐵谷山宮，祭拜的是抗日英雄方大憨、劉德杓、陳荷，要不要立紀念碑？要不要擴大紀念？

台南在賴清德市長任內，重建了日本殖民統治的標誌建築「愛國婦人館」，愛的那個「國」，可是日本國。請問這是什麼意思？馬英九在媚日氛圍下，興建尊崇日本殖民統治的「八田與一紀念園」，要知道，嘉南大圳是日本高壓統治，剝削台灣人的武器。政客去鞠躬紀念，請問是什麼意思？

鄭成功寫勸降信給荷蘭東印度公司，明白說，台灣澎湖自古是中國領土，趕走荷蘭，鄭成功的定位是光復華夏國土，鄭成功更是奉明朝正朔，那表示，台灣是中國領土。這一段歷史，台南市政府跟民進黨，要不要面對？

清康熙收復台灣，兩岸歸於一統。這一段歷史，要不要講清楚？台灣8成以上人口，是閩南人跟客家人，而他們主要是明清兩代來台。這一段，要不要講清楚？

清朝在台灣200多年的經營，直到甲午戰敗，被迫割讓台灣，台灣從鄭成功到1895年，超過300年，都是中國領土。這個，要不要講清楚？

從1945年台灣光復，到2022年的今天，台灣是不是中國人統治？要不要說清楚？要說台灣不是中國的一部分，也可以呀，就把台灣「獨立建國」的證據，拿來給我看。

民進黨要不要承認，1945年是台灣光復？而不是無恥的在教科書裡，拿掉「台灣光復」4個字，改成「終戰」，當然我知道，民進黨整個黨，是怎樣跪在日本之前，蘇嘉全甚至說過，日台是夫妻關係。國民黨也說要「友日」，台灣媚日，是基操。但是，總不要碰到日本，就軟骨病。

台南建城400年，是一個很好的時機。讓我們回顧過去，台灣怎麼從荷蘭人手裡拿回來的？明清兩代的經營，為台灣打造了怎樣的成就？而從1945年到2022年，這77年來，我們又做了什麼？

身為台南市長，千萬要記得民族氣節是什麼。權力跟位子，只是一時。能不能先撥一筆款子，研究一下，2014年台南新化發現的3000多具無主骨骸，是哪一次抗日行動被殺害的？

（作者為作家）

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