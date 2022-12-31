回顧2022年，美國總統拜登在7月造訪沙烏地阿拉伯，備受冷落，能源外交的失利，是美國中東政策的轉捩點。除了與美國不睦的伊朗（什葉派），阿拉伯世界最富裕的沙烏地阿拉伯（遜尼派），本是美國在地緣政治權力槓桿的重要支點；過去因為伊斯蘭教的教派之爭，讓美國得以在中東政局擁有關鍵影響力，但拜登之行顯示，美國在中東呼風喚雨的年代，似已一去不返。

1,000多年以來，以遜尼派和什葉派多數與少數對比（近乎8：2）的衝突，看待中東的局勢演變，固然是一個重要的角度，但也不能忽略1980年以來，戰爭頻仍，烽火燎原，對於區域政治造成的影響。特別是，遜尼派和什葉派的代表國家－沙國和伊朗，在2022年都走到歷史轉捩點。

一方面，2022年9月，一位伊朗女性在街道上，因為沒有戴頭巾被「宗教警察」逮捕，最後昏迷死亡，迄今街頭示威抗議不斷，社會動亂不安，演變成重大政治事件。另一方面，2022年12月，中共國家主席習近平到訪沙國，並就地舉行第一屆「中國-阿拉伯國家峰會」，還參加「中國-波斯灣國家合作峰會」。出人意外的是，在聯合聲明中，就位於荷姆茲海峽口、1971年即由伊朗統治的三個島嶼，呼籲伊朗與沙國進行對話，「和平解決」具有戰略意義的領土歸屬問題。

如果以21世紀做為分野，前後20年的中東區域發展，可說是美俄博弈，外力侵入不止，相互攻伐，戰火綿延不斷。

從1979年伊朗革命（美卡特總統任內）開始，當年底蘇聯進兵阿富汗，隔年伊朗與伊拉克的「兩伊戰爭」爆發到1988年結束（雷根總統任內），1990年伊拉克的海珊進兵科威特，引發同年到1991年為期半年的第一次波斯灣戰爭（老布希總統任內）。由於蘇聯在1989年從阿富汗撤軍，並在1991年聖誕節當天正式解體，從此之後，在區域政治和國際政治上，美國成為全球的超級強權。

然而，被國際社會忽視的是，葉門從1994年以來，南葉門的分離主義內戰，分別受到沙國和伊朗的支持，演變成阿拉伯半島南方、兩個區域大國角力的「代理人戰爭」。而真正讓中東的地緣政治躍上國際舞台的重大事件，當是2001年911事件後，美國進軍阿富汗，並在2003年進兵伊拉克，推翻海珊政權。

事實上，在911事件的隔年，美國2002年的「國家安全戰略」報告就明言：除了穩固控制歐亞大陸在歐洲與東亞的邊緣地帶，更要加強能源安全的保證，尤其是來自西半球、非洲、中亞及裏海地區的能源供應。

證諸20年後，從2022年2月俄烏戰爭爆發以來，引發全球能源和通膨危機，當年的戰略觀點，可謂一針見血。展望2023年，沙國不到40歲的王儲沙爾曼，以及伊朗最高領袖、年過80歲的哈米尼，面對比較確定的未來是，美國能源上的自給自足，2021年從阿富汗全面撤兵後，逐漸淡出中東、對於地緣政治影響力降低。因此，可能的情境發展有四個：其一，沙國與伊朗維持對峙現狀，甚至提高衝突。其二，有無可能結束彼此在南葉門的「代理人戰爭」，做為開創新政治互動模式之起點。其三，面對四年舉行五次國會大選，多黨林立，「聯合政府」夢魘揮之不去的以色列政治變局，兩國在鞏固並強化地緣政治地位之餘，如何重新定位彼此關係，當是「後美國時代」的重中之重。其四，相對於沙國的人口3,500萬，GDP約8,500億美元，長期被美國制裁的伊朗，人口超過8,500萬，GDP則只約2,500億美元。2021年當選的伊朗總統萊希，如果要在2025年連任成功，必須解決民生經濟和社會動盪的內部壓力和外在挑戰，比起以逸待勞的沙國王儲，萊希要做出讓人民有感的政績，就需要穩定的區域環境，改善與周邊國家的外交關係。

2022年的美國「國家安全戰略」報告明白揭示，未來的戰略競爭對手是俄羅斯和中國。在這樣的國際格局之下，美國的「印太戰略」將國家安全的戰略視野，轉向西太平洋地區，當是難以逆轉的趨勢。在伊斯蘭教的世界裡面，教派的分歧與衝突，讓兩個具有代表性的區域大國，數十年來，難以尋求穩定、和平、富裕的雙贏局面，如今「去美化」後，有沒有可能握手言和？「戰爭沒有贏家」，僵持已逾十個月的俄烏戰爭就是血淋淋的例子，對於「後美國時代」的伊斯蘭世界而言，2023年既充滿挑戰，卻也是值得期待的一年！