高端疫苗公司涉內線交易、非常規交易弊案，士林地檢署偵辦1年多，終於在29日指揮調查局發動搜索，約談高端母公司基亞負責人張世忠等18人到案。30日訊後依違反證券交易法且犯罪嫌疑重大，諭令基亞生技董事長張世忠30萬元交保，其餘5名被告也被依50萬元至5萬元不等金額交保。

針對外傳金管會在此之前已將本案9次移交地檢署，但士林地檢署卻遲至最近才有所動作，儘管士林地檢署已經發出聲明澄清，表示全案偵辦至今，並未接獲任何機關移送或告發，是由高檢署發交士檢偵辦並待時機成熟，方指揮調查局執行搜索，不過由於高端身陷各界質疑已久，況且從疫情爆發到九合一大選期間，時不時都會被提及，地檢署在選後才終於啟動搜索調查，時間點確實容易引起外界誤會。畢竟高端曾作為如今執政政府在疫情爆發至今一力護航的「台灣之光」，如此情節重大的弊案疑雲倘若爆發，或許執政黨的選情會比現在還要更差。

因為其實高端爆出弊案，很多台灣人心裡或許是失望大於憤怒。台灣的生技產業跌跌撞撞走了40年，從當初李國鼎、孫運璿看好生技領域的相關研究在各國都起步不久，台灣很有機會取得先機，於是將生技業列為國家重點發展項目至今，台灣生技產業雖然在資金和規模上無法與歐美國家相比，可是在人才和技術上未必就落於人後。

而明明一個如果好好發展，應該可以成為台灣在台積電之外另一大優勢的生技產業，卻總有有心人士想在其中上下其手，讓台灣生技業擺脫不了內線交易、政商掛勾這類的醜聞，令人何其無奈。

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