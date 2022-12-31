英國哲學家羅素（Bertrand A. W. Russell 1872-1970）是20世紀的偉大思想家，是信奉社會主義的信徒，也是1950年諾貝爾文學獎得主。

一百年之前的1922年，他出版了一本名為《中國之問題》（The Problem of China）的書，討論中國這個國家如何才能從兩千多年來的「中華帝國」─一個具有「天下觀念」的文明古國，蛻變為一個「現代中國」─一個以1648年歐洲西伐利亞和平條約為基礎所建立的所謂主權獨立的「民族國家」（Nation State）。

羅素是1920年應邀到北京大學擔任客座教授一年，講授哲學與心理學。據他自己在書中透露，當時正是1919年中國新文化運動，學界高喊「民主、科學」救中國之後的一年，學生在課堂上問他的不是本科的問題，反而是要他說：「如何振興中國」（How to fix China？）。這本《中國之問題》的書就是他當年所看到中國所面臨的問題，以及他對建設一個具有現代意義中國的看法。

當羅素在北大任教時，中國還是遭到列強侵凌的「次殖民地」：有外國駐軍、有外國軍艦的內河航行權、有租界、有領事裁判權，甚至沒有關稅自主權，真是「國不成國」。腐敗的滿清王朝雖已被中山先生領導的革命所推翻，但軍閥割據各自為政。北方的張作霖與南方的吳佩孚分別勾搭日本與英國。成立不久的中華民國，也有北京的「北洋政府」與廣州的「革命政府」，四分五裂，相互傾軋，沒有一個能統合整個中國的「中央政府」。當時的北洋政府企圖試行歐美各國的「政治制度」，摸索一條適合中國國情的道路。

1919年的中國新文化運動「民主與科學」，固然喚醒了沉睡的中國，要救國，就要發展「科學」，追求進步，但「民主」有各式各樣的憲政制度，有美國的「總統制」、 有英國君主立憲的「議會制」，也有其他形形式式的代議制度，北洋政府在袁世凱復辟稱帝失敗後，似乎都試驗過了，還是沒有辦法把億萬散漫的中國人凝結起來，成為一個像歐美國家那樣現代化的國家。

羅素在中國講學雖然只有短短的一年，但以他銳利的目光看到阻礙中國進步的實際問題，提出具體的建議，幫助中國人找到一條適合中國國情的發展道路來。

羅素認為中國人口之眾多，資源之豐富，如果找對了方向來發展，可以成為一個僅次於美國的強國，他的建議是：

第一、民族要獨立：中國必須解脫列強「次殖民地」的桎梏，國內56個民族也要團結起來成為獨立自主的中華民族。

第二、政府有效率：中國必須要結束軍閥割據的狀態，建立一個強有力而有效率的「中央政府」，改善人民的生活，尤其是農民的生活。

第三、工業要自主：中國當年北方的張作霖與南方的吳佩孚分別與日本、英國勾結，將中國的資源作為利益交換，致民族工業無法建立。只有發展自主的工業， 中國才能有發展、有進步。

第四、教育要普及：清末民初國家動亂，內憂外患，民眾一盤散沙，政府有心無力投資教育，掃除文盲，更妄論培育有國家民族觀念的「愛國教育」。

回顧過去一個世紀，中國的發展軌跡，從中國國民黨到中國共產黨，似不脫羅素為我們指出的方向。難怪有人會問，1920~1921年毛澤東是北京大學圖書館的館員，當年是否曾旁聽羅素的課？否則，今天中共主導的中國發展道路，怎能如此契合羅素為中國前途所指出的努力方向？

（作者為退休大使、全球和平志工）